Bir dünya harikası

Galatasaray’ın yaşadığı şampiyonluğun başkahramanı Mauro İcardi, 2023 yılında rakip ağlara gönderdiği 18 golle dünyadaki tüm birinci liglerde zirveye adını yazdırdı. Tangocu sezonu ise 22 golle tamamladı
Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğunda tartışmasız en büyük pay sahiplerinden biri olan Mauro İcardi, performansıyla büyüledi. Tangocu, sezona geç başlamasına rağmen sonrasında takıma alışıp kendini buldu. 24 karşılaşmada 22 gol atma başarısıgösteren yıldız oyuncu, özellikle 2023yılındaki skor katkısıyla uluslararasıarenada adından söz ettirdi. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı sene içerisinde ağlara 18 gol göndererek dünyadaki tüm birinci liglerde Lüksemburg'un Swift Hesperange takımından Dominik Stolz ile zirveyi paylaştı. 79 dakikadabir ağları havalandıran İcardi'yi, 17'şer golatan Michael Olunga (Al-Duhail), AlexandreLacazette (Lyon) ve Victor Osimhen (Napoli)izledi. Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia ve Karagümrük ile ipleri koparan Mbaye Diagne de 16'şar gol kaydetti.