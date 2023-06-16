Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Bir dünya harikası
Giriş Tarihi: 17.6.2023

Bir dünya harikası

UĞUR ÇEM
Bir dünya harikası

Galatasaray’ın yaşadığı şampiyonluğun başkahramanı Mauro İcardi, 2023 yılında rakip ağlara gönderdiği 18 golle dünyadaki tüm birinci liglerde zirveye adını yazdırdı. Tangocu sezonu ise 22 golle tamamladı

Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğunda tartışmasız en büyük pay sahiplerinden biri olan Mauro İcardi, performansıyla büyüledi. Tangocu, sezona geç başlamasına rağmen sonrasında takıma alışıp kendini buldu. 24 karşılaşmada 22 gol atma başarısı gösteren yıldız oyuncu, özellikle 2023 yılındaki skor katkısıyla uluslararası arenada adından söz ettirdi. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı sene içerisinde ağlara 18 gol göndererek dünyadaki tüm birinci liglerde Lüksemburg'un Swift Hesperange takımından Dominik Stolz ile zirveyi paylaştı. 79 dakikada bir ağları havalandıran İcardi'yi, 17'şer gol atan Michael Olunga (Al-Duhail), Alexandre Lacazette (Lyon) ve Victor Osimhen (Napoli) izledi. Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia ve Karagümrük ile ipleri koparan Mbaye Diagne de 16'şar gol kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: “Guguk kuşu gururla sunar!”
Karne günü LGBT terörü! Öğretmenden büyük skandal: Çocukları sapkınlığa alet etti
İş dünyası ve bankacılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Vaniköy Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: Kalyon Vakfını canı gönülden tebrik ediyorum
SABAH ortaya çıkardı! CHP'li Başkan Zeydan Karalar geri adım attı
Donald Trump'tan zehir zemberek çıkış! ABD'deki 'derin sistem'e vurgu yaptı: Beni hapse atmak istiyorlar çünkü...
Fransa'da islamofobi yine sahnede! 'Namaz kılan müslüman öğrenci' alarmı!
Bir dev daha iflasını verdi
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir dünya harikası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA