Bir dünya harikası

Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğunda tartışmasız en büyük pay sahiplerinden biri olan Mauro İcardi, performansıyla büyüledi. Tangocu, sezona geç başlamasına rağmen sonrasında takıma alışıp kendini buldu.30 yaşındaki santrfor, bu sezon Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı sene içerisinde ağlara 18 gol göndererek dünyadaki tüm birinci liglerde Lüksemburg'un Swift Hesperange takımından Dominik Stolz ile zirveyi paylaştı.Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia ve Karagümrük ile ipleri koparan Mbaye Diagne de 16'şar gol kaydetti.