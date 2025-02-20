Bir kulübe çalışmayın!

Galatasaray, yabancı hakem kararı hakkında açıklama yayınladı. TFF'ye üç soru yönelten sarı-kırmızılılar, şu ifadeleri kullandı: "Bahsi geçen hakem, MHK Talimatı gereği 2024- 2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu'na bu evraklarını ibraz etmiş midir?Muhtemel yabancı hakem, 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi'nin içinde yer almış mıdır?Yine MHK Talimatı uyarınca müsabakalarda görev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?Tüm çalışmaların bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmak, eğer bu olmazsa, maçı bitirtmeme çabası olduğunun farkındayız…Türk futbolu için gerekeni yapın."