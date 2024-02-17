Biri attı biri tuttu aslan yine coştu!

SABAH Spor yazarları, G.Saray'da tam 15 kupa kazanan ve S.Prag maçına da kurtarışlarıyla damga vuran Fernando Muslera'nın, Türkiye'ye gelen en iyi kaleci olduğunu düşünüyor

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Aslan, Sparta Prag'ı 3-2 yenerken öne çıkan iki isim vardı:Zor günlerin adamı Mauro İcardi de 90+1'deki klas golü ile yenidenşarkısını çaldırdı. 37 yaşındaki eldiven, bu sezon ön elemeler hariç Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de kalesine atılan 96 şutun %76'sına 'dur' demeyi başarırken maç başına da 2.35 kurtarış oranı yakaladı.Şampiyonlar Ligi playoff turundakimaçlarında attığı goller ve asistleriyle grupların kapısını açan Mauro İcardi,ve'in ardından Sparta Prag'ı da avladı. Ön eleme maçları hariç Avrupa kupaları ve Süper Lig'de toplamda 29 müsabakada oynayanBu gollerin 8'ini kullandığı 10 penaltı atışından bulan yıldız futbolcu ayrıca ligde 14.6 gibi çok yüksek bir gol beklentisi oranına ulaşmış durumda.dönüp baktığımızda Türkiye'ye çok iyi kaleciler geldi. Bu iyi kalecilerin hepsi de başarılı oldu.Galatasaray'a senelerdir verdiği katkılar gerçekten tartışılmaz. Yaşadığı bazı ağır sakatlıklardan çok çalışarak en az sürede kurtulması, zaten ne kadar önemli bir profesyonel olduğunu herkese gösteriyor. Sparta Prag karşısında da kalitesini bir kez daha kanıtladı.sürecine ve uzun süre oynama performansına baktığımız zaman Muslera ligin en iyisi diyebiliriz.Galatasaray'da birçok oyuncu değişirken Muslera oynama istikrarını devam ettirdi. Bir diğer konu ise Galatasaray camiası içerisinde en güvenilir oyuncu istatistiği yapılsa yine birinci sırada Muslera çıkar. Karakter olarak, liderlik olarak takımda ve camiada büyük bir saygınlık yarattı. Bu durum yalnızca Galatasaraylılar arasında değil, tüm futbol camiasında aynı saygınlık bakidir.tarihinde müthiş kariyerleri sonrasında Türkiye'ye gelen çok büyük yabancı kaleciler izledik. Ama Muslera gibi müthiş bir kariyeri Türkiye'de inşa eden,ve bu kadar uzun süre oynayan kaleci görmedik. Muslera'yı başta Galatasaraylılar olmak üzere Türk futbolseverlerin gözünde en iyi yapan bu olmalı. Uruguaylı file bekçisi, sadece kalecilik vasıflarıyla değil hayattaki duruşuyla da ezeli rakiplerinin saygısını kazanmış bir isim. 2011'de Copa America'yı alıp geldiği günden bugüne kadar olan yolculuğuna bakarsak belki dünyada Muslera'dan bu dönemde daha iyi 5-10 kaleci sayanlar çıkabilir.iyi demesek bile en başarılı ve istikrarlı isim olduğunu söylemeliyiz.Şüphesiz ligdeki kaleciler veya bundan sonra yeni gelecek olanlarda, herkesin başarı çıtası Muslera'nın performansı olacaktır. Yani 'Bir Alex değil'den sonra yeni değerlendirme sistemine 'Bir Muslera değil' cümlesi girebilir.dışında Türkiye'de bu kadar uzun süre görev yapan, 6 şampiyonluk yaşayan, sayısız kupalar kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar çok maç oynayan bir kaleci hatırlamıyorum. 2011'de Copa America'yı kazanarak Galatasaray'a gelen Muslera sadece uzun yıllar görev yapmadı, disiplinliyle, başarılarıyla, zor kırılabilecek bir rekora da imza attı. Hemen sözleşmesi uzatılmalı. Muslera'nın kalitesiyle ilgili en güzel sözü Fenerbahçe'nin efsanelerinden meslektaşı Volkan Demirel şöyle dile getirmişti:Galatasaray, kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera'nın heykelini dikmeli.