Biri attı biri tuttu aslan yine coştu!

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Aslan, Sparta Prag'ı 3-2 yenerken öne çıkan iki isim vardı: Fernando Muslera&Mauro İcardi. Kaptan Fernando Muslera 90'da yüzü ile yaptığı maçı çeviren kurtarışla karşılaşmaya damga vurdu.
Zor günlerin adamı Mauro İcardi de 90+1'deki klas golü ile yeniden 'Aşkın olayım'
şarkısını çaldırdı. 37 yaşındaki eldiven, bu sezon ön elemeler hariç Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de kalesine atılan 96 şutun %76'sına 'dur' demeyi başarırken maç başına da 2.35 kurtarış oranı yakaladı. Başarısız kurtarış girişiminde bulunmayan Muslera, 12 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
GOL BEKLENTİSİNDE DÜNYA MARKASI MAURO İCARDİ
Şampiyonlar Ligi playoff turundaki Molde
maçlarında attığı goller ve asistleriyle grupların kapısını açan Mauro İcardi, M.United
ve Bayern Münih
'in ardından Sparta Prag'ı da avladı. Ön eleme maçları hariç Avrupa kupaları ve Süper Lig'de toplamda 29 müsabakada oynayan Tangocu, 37 isabetli şut çekip 16 gol bulurken %44 gibi yüksek bir başarı karnesi tutturdu.
Bu gollerin 8'ini kullandığı 10 penaltı atışından bulan yıldız futbolcu ayrıca ligde 14.6 gibi çok yüksek bir gol beklentisi oranına ulaşmış durumda.
SABAH Spor yazarları, G.Saray'da tam 15 kupa kazanan ve S.Prag maçına da kurtarışlarıyla damga vuran Fernando Muslera'nın, Türkiye'ye gelen en iyi kaleci olduğunu düşünüyor
ÖMER ÜRÜNDÜL
Bir numaraya ismini yazarım
GERİYE
dönüp baktığımızda Türkiye'ye çok iyi kaleciler geldi. Bu iyi kalecilerin hepsi de başarılı oldu. Ancak ben birinci sıraya Fernando Muslera'yı alıyorum.
Galatasaray'a senelerdir verdiği katkılar gerçekten tartışılmaz. Yaşadığı bazı ağır sakatlıklardan çok çalışarak en az sürede kurtulması, zaten ne kadar önemli bir profesyonel olduğunu herkese gösteriyor. Sparta Prag karşısında da kalitesini bir kez daha kanıtladı. Hem çok istikrarlı olması hem de uzun senelerdir Galatasaray'a hizmet etmesi, benim onu bir numaraya koymamdaki en önemli etkenler.
ALİ GÜLTİKEN
Camiada büyük saygınlığı var
İSTİKRAR
sürecine ve uzun süre oynama performansına baktığımız zaman Muslera ligin en iyisi diyebiliriz. Çünkü çok uzun süre Galatasaray forması giydi ve bu süreçte de 6 kere şampiyonluk yaşayarak muazzam bir kariyere imza attı.
Galatasaray'da birçok oyuncu değişirken Muslera oynama istikrarını devam ettirdi. Bir diğer konu ise Galatasaray camiası içerisinde en güvenilir oyuncu istatistiği yapılsa yine birinci sırada Muslera çıkar. Karakter olarak, liderlik olarak takımda ve camiada büyük bir saygınlık yarattı. Bu durum yalnızca Galatasaraylılar arasında değil, tüm futbol camiasında aynı saygınlık bakidir.
BÜLENT TİMURLENK
Lig tarihinde daha iyisi yok
LİG
tarihinde müthiş kariyerleri sonrasında Türkiye'ye gelen çok büyük yabancı kaleciler izledik. Ama Muslera gibi müthiş bir kariyeri Türkiye'de inşa eden, çok sayıda kupalar kazanan
ve bu kadar uzun süre oynayan kaleci görmedik. Muslera'yı başta Galatasaraylılar olmak üzere Türk futbolseverlerin gözünde en iyi yapan bu olmalı. Uruguaylı file bekçisi, sadece kalecilik vasıflarıyla değil hayattaki duruşuyla da ezeli rakiplerinin saygısını kazanmış bir isim. 2011'de Copa America'yı alıp geldiği günden bugüne kadar olan yolculuğuna bakarsak belki dünyada Muslera'dan bu dönemde daha iyi 5-10 kaleci sayanlar çıkabilir. Ama lig tarihinde daha iyisi yok.
GÜRCAN BİLGİÇ
Başarı çıtası Nando olacak
EN
iyi demesek bile en başarılı ve istikrarlı isim olduğunu söylemeliyiz. Toni Schumacher, Taffarel, Rüştü Reçber gibi önemli markaları da seyrettik. Ama bir yabancı kaleci olarak Fernando Muslera hem aidiyet duygusu hem karşılaşmalarda sonuca yaptığı katkı hem de arkasında biriktirdiği kupalarla bir ihtişamı temsil ediyor.
Şüphesiz ligdeki kaleciler veya bundan sonra yeni gelecek olanlarda, herkesin başarı çıtası Muslera'nın performansı olacaktır. Yani 'Bir Alex değil'den sonra yeni değerlendirme sistemine 'Bir Muslera değil' cümlesi girebilir.
LEVENT TÜZEMEN
Efsane olarak heykeli dikilsin
MUSLERA
dışında Türkiye'de bu kadar uzun süre görev yapan, 6 şampiyonluk yaşayan, sayısız kupalar kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar çok maç oynayan bir kaleci hatırlamıyorum. 2011'de Copa America'yı kazanarak Galatasaray'a gelen Muslera sadece uzun yıllar görev yapmadı, disiplinliyle, başarılarıyla, zor kırılabilecek bir rekora da imza attı. Hemen sözleşmesi uzatılmalı. Muslera'nın kalitesiyle ilgili en güzel sözü Fenerbahçe'nin efsanelerinden meslektaşı Volkan Demirel şöyle dile getirmişti: "Muslera bu ligde haksız rekabet yaratıyor."
Galatasaray, kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera'nın heykelini dikmeli.