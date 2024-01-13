Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Biri ayağını kırdı biri kör edecekti!
Giriş Tarihi: 13.1.2024

Biri ayağını kırdı biri kör edecekti!

Biri ayağını kırdı biri kör edecekti!
Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan İcardi'nin tatil yapması hakkında gelen soruları yanıtlayan Erden Timur, "Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı. Sonra dinlendirilecekti. Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Eşinin kontrolleri için yanında olmak istedi. Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek" derken o sırada araya giren Başkan Özbek, "Bir dakika… Beşiktaş maçında İcardi'nin ayağını kırdılar. Fenerbahçe maçında ise gözünü kör etmeye çalıştılar! Bunları da söylesene" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü
ABD ve İngiltere Husilere saldırdı! Bölgede kim ne planlıyor? "ABD ve İngiltere’nin Husilere saldırılarının iki nedeni var"
İnşaatlar yarım kalıyor
CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nun İmam Hatip hazımsızlığı: Skandal sözler sarf etti
Son dakika haberi: Seçil Erzan kendini böyle savundu: Ben bir canımla ortada kaldım... Bu kadar faiz istemeseydi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son mahkeme belgeleri yayınlandı: "Epstein, Prens Andrew'la birlikte olmam için 15 bin dolar ödedi"
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in dikkatleri başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecek
SON DAKİKA | Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek
Yemen'de ABD ve İngiltere'yi protesto amacıyla "milyonluk" gösteri
ARKADAŞINA GÖNDER
Biri ayağını kırdı biri kör edecekti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA