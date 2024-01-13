Biri ayağını kırdı biri kör edecekti!

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan İcardi'nin tatil yapması hakkında gelen soruları yanıtlayan Erden Timur, "Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı. Sonra dinlendirilecekti. Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Eşinin kontrolleri için yanında olmak istedi. Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek" derken o sırada araya giren Başkan Özbek, "Bir dakika… Beşiktaş maçında İcardi'nin ayağını kırdılar. Fenerbahçe maçında ise gözünü kör etmeye çalıştılar! Bunları da söylesene" ifadesini kullandı.