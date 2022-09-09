Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Birleşmiş Milletler değil Galatasaray
Giriş Tarihi: 9.9.2022 11:02 Son Güncelleme: 9.9.2022 11:08

Birleşmiş Milletler değil Galatasaray

SPOR SERVİSİ
Birleşmiş Milletler değil Galatasaray

Galatasaray, 12 farklı ülkeden yabancı oyuncuları ile yeni bir kimliğe büründü.

Yeni transferleriyle Galatasaray'ın kadrosu adeta Birleşmiş Milletler'i andırdı. Gomis, Sacha Boey ve Dubois ile en fazla yabancı Fransa'dan... Muslera ve Torreira Uruguay, Nelsson ve Ross Danimarka vatandaşı... Belçikalı Mertens, Arjantinli İcardi, İspanyol Mata, Hollandalı Van Aanholt, Portekizli Sergio Oliveira, Norveçli Midtsjö, İsviçreli Seferovic ve Kosovalı Rashica da Sarı-Kırmızılı forma için birlikte mücadele edecek. Türk olan Yusuf Demir ise milli takım düzeyinde altyapısından yetiştiği Avusturya için ter döküyor.

JUAN MATA SABIRSIZ
Bu arada Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, bonservisi elinde fırsat transferi olarak değerlendirildi. 34 yaşındaki oyuncu hem 10 numara hem de iki kanatta oynayabilmesi nedeniyle de kadroya dahil edildi. İspanyol oyuncu, dün İstanbul'a gelirken "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu karşılama için çok teşekkür ediyorum. Umutluyum. Taraftarlarımızla tanışmak için sabırsızlanıyorum'' dedi

"BOSS" ANTALYA'YI SEÇTİ
Öte yandan Galatasaray'da yaprak dökümü yaşandı. Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer olurken Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç kiralık olarak Ankaragücü'nün yolunu tuttu. Oğulcan Çağlayan Giresun'a giderken, Christian Luyindama da %50 ücretini G.Saray'ın ödemesi koşulu ile Antalyaspor'a kiralandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL, şartları nelerdir?
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Emeklilere 10 bin TL’ye varan ek gelir fırsatı! 2022 Hangi banka ne kadar, kaç TL emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: Biz daha ölmedik, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: Yeni İngiltere Kralı Prens Charles!
6'lı masada kriz büyüyor | Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye 107 milyonluk ihale ifşası! BELGELERİ YAYINLADI
Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? 9 Eylül 2022 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Sigara fiyatları güncel 9 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Birleşmiş Milletler değil Galatasaray
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA