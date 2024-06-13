Birlik-beraberlikle 5.yıldıza

alatasaray'da 102 puanla kazanılan 24. şampiyonluğun coşkusu hız kesmiyor. Sarıkırmızılı kulübünFlorya Metin Oktay Tesisleri'nde buluşan üyeler, hem piknik yaptılar hem de bu sezon kazanılan kupalarla hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdiler. Organizasyona katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek burada yaptığı kısa konuşmada gelecek sezon için hedeflerini açıklayarak,ifadelerini kullandı.BU sezon elde ettiği Süper Lig ve Süper Kupa zaferleriyle müzesindeki kupa sayısını 66'ya yükselten Galatasaray, dünyanın en çok şampiyonları listesinde İrlanda ekibi Shamrock Rovers ile birlikte 16'ncı sırayı paylaştı. İlk 20'ye girebilen tek Türk kulübü olan Galatasaray; 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 24 Süper Lig, 18 Türkiye Kupası, 10 Cumhurbaşkanlığı, 7 Turkcell Süper Kupa, 5 Başbakanlık şampiyonlukları elde etti.