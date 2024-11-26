Bisiklete bindi taraftar korktu!

Tottenham ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlanan, diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklanan Mauro İcardi'nin ameliyatı için hâlâ bekleniyor. 31 yaşındaki forvet de bu süreçte Arjantin'de tatil yapıyor.Bisiklete binen oyuncularını gören futbolseverler, sosyal medya hesaplarından "Sakat adam bisiklete biner mi? Aman dikkat et, başına daha kötü bir şey gelmesin. Sen bizim gözbebeğimizsin" şeklinde yorumlar yaptı.