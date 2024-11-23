Biz de pazartesi oynamak ıstıyoruz!

Galatasaray Kulübü'nden dün flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı yönetim,Cimbom, 28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da AZ Alkmaar ile karşılaşacak ve 2 gün sonra lig sınavına çıkacak. Avrupa maçlarını aynı gün perşembe yapacak olan Fenerbahçe (Slavia Prag deplasmanı) ve Beşiktaş (Tel Aviv-Macaristan) ise lig müsabakalarını 2 Aralık Pazartesi tarihinde oynayacak., kendi maçlarının da aynı güne alınmasını talep etti.