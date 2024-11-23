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Giriş Tarihi: 23.11.2024

Biz de pazartesi oynamak ıstıyoruz!

Biz de pazartesi oynamak ıstıyoruz!
Galatasaray Kulübü'nden dün flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, 14. haftada 1 Aralık Pazar günü oynayacağı İkas Eyüpspor maçının pazartesiye alınması için TFF'ye başvurdu. Cimbom, 28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da AZ Alkmaar ile karşılaşacak ve 2 gün sonra lig sınavına çıkacak. Avrupa maçlarını aynı gün perşembe yapacak olan Fenerbahçe (Slavia Prag deplasmanı) ve Beşiktaş (Tel Aviv-Macaristan) ise lig müsabakalarını 2 Aralık Pazartesi tarihinde oynayacak. Ezeli rakiplerinin bir gün daha fazla dinleneceğini ve bunun haksız rekabete neden olacağını düşünen G.Saray, kendi maçlarının da aynı güne alınmasını talep etti.

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Biz de pazartesi oynamak ıstıyoruz!
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