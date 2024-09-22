Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. "Anamızın ak sütü gibi helal bir galibiyetle dönüyoruz" diyen Hatipoğlu, deplasman tribünündeki taraftarları için "İnsanlığa yakışmayan şekilde bir koridordan geçirdiler ve bayılanlar oldu" ifadelerini kullandı. F.Bahçe Kulübü'nün, kutlama yapmamaları için sahaya çıkış alanına kepenk yaptırdığını da belirtirken şöyle devam etti:Biz Kadıköy'de kepenk indirttik! Galibiyeti soyunma odamızda doyasıya kutladık.