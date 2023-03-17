Biz kazanalım onlar düşünsün

Süper Lig'de 26. haftanın açılışında Konyaspor ile Galatasaray bugün 20.00'de Konya Medaş Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.sarı-kırmızılılar bugün kazanıp farkı 12'ye çıkarıp takipçisi F.Bahçe'ye de psikolojik üstünlük kurmanın peşinde. Teknik direktör Okan Buruk, takımınıdiyerek motive ediyor. Konya dönüşü kalan 10 maçın 6'sını Nef Stadyumu'nda oynayacak G.Saray, şampiyonluk yolunda avantaj elde etmenin hedefinde.KASIMPAŞA maçında sarı kart gören Victor Nelsson bugün Konya'da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Danimarkalı stoperin yokluğunda yeni transfer Kaan Ayhan görev yapacak. Teknik direktör Okan Buruk hafta boyunca Kaan'ı as takımda Abdülkerim ile birlikte oynattı. Sarıkırmızılıların, Konyaspor maçı kafilesinde Dries Mertens, Yusuf Demir, Mattias Ross ve Fredrik Midtjö yer almadı.Lider G.Saray'a Konya'da muhteşem bir karşılama vardı... Sarı-kırmızılı oyuncuları büyük coşku ile bağrına basan Konya'daki G.Saraylı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a yönelik tezahüratlarda bulundu...