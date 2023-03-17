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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Biz kazanalım onlar düşünsün

MEHMET ÖZCAN
Biz kazanalım onlar düşünsün

Son 14 lig maçını kazanıp tarihe geçen Aslan, bugün Konya’yı devirip takipçisi F.Bahçe’yi (51 puan) psikolojik olarak da yıpratmanın peşinde

Süper Lig'de 26. haftanın açılışında Konyaspor ile Galatasaray bugün 20.00'de Konya Medaş Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Lig tarihinin en uzun galibiyet serisini (14) yakalayan sarı-kırmızılılar bugün kazanıp farkı 12'ye çıkarıp takipçisi F.Bahçe'ye de psikolojik üstünlük kurmanın peşinde. Teknik direktör Okan Buruk, takımını "Biz kazanalım, onlar düşünsün" diyerek motive ediyor. Konya dönüşü kalan 10 maçın 6'sını Nef Stadyumu'nda oynayacak G.Saray, şampiyonluk yolunda avantaj elde etmenin hedefinde. Bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan (29) takımı olan sarı-kırmızılılar ayrıca 17 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda.

MERTENS'İN YERİ OLIVEIRA'NIN
KASIMPAŞA maçında sarı kart gören Victor Nelsson bugün Konya'da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Danimarkalı stoperin yokluğunda yeni transfer Kaan Ayhan görev yapacak. Teknik direktör Okan Buruk hafta boyunca Kaan'ı as takımda Abdülkerim ile birlikte oynattı. Sarıkırmızılıların, Konyaspor maçı kafilesinde Dries Mertens, Yusuf Demir, Mattias Ross ve Fredrik Midtjö yer almadı. Orta sahada Berkan Kutlu'yu kullanmayı düşünen teknik direktör Okan Buruk, Oliveira'yı Mertens'in yerinde oynatacak.

KONYA'DA MUHTEŞEM KARŞILAMA
Lider G.Saray'a Konya'da muhteşem bir karşılama vardı... Sarı-kırmızılı oyuncuları büyük coşku ile bağrına basan Konya'daki G.Saraylı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a yönelik tezahüratlarda bulundu...

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Biz kazanalım onlar düşünsün
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