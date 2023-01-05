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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Biz sahada kalmak istiyoruz

Biz sahada kalmak istiyoruz

Okan Buruk, “Herkes saha dışında mücadele ediyor. Biz sahanın içinde kalıp, işimizi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, A.Gücü maçı sonrası takımın eksiklerine vurgu yaptı. Buruk, "Bizim için zorluk, ligin genelinde girdiğimiz pozisyonları gole çevirememek ve son pastaki hatalar. Bugün (dün) de aynı şey oldu. Tempoyu devam ettiremedik. İkinci yarıda topu rakibe fazla verdik. Bu süreç bizim için zorlu geçiyor. Her şeye rağmen kendimizi buluyoruz. Bunu yaparken de maç kazanıyoruz. Galatasaray iyi yolda. Herkes saha dışında mücadele ediyor, biz sahanın içinde kalıp, işimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi. Deneyimli hoca, derbi için de "Rakip bizden 1 gün fazla dinleniyor. Kazanmaya gideceğiz. İnşallah iki takım için de güzel maç olur" ifadelerini kullandı.

MAURO İCARDİ DERBİYE HAZIR!
Pazartesi günü takımla çalışmalara başlayan İcardi, Fenerbahçe maçı düşünülerek kadroya alınmadı. Okan Buruk, Arjantinli yıldızın derbiye hazır olacağını söyledi. Bu arada cezalı Sacha Boey ve Oliveira'nın yanı sıra Emre Taşdemir, Kazımcan ve Ross sakatlıkları nedeniyle; Torreira da ailevi sebeplerden dolayı Uruguay'a gittiği için dün yoktu.



ASLAN'DAN TFF'YE BASKIN ZİYARET
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve bir dönem sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan, şu an TFF'de görevli Yusuf Günay, TFF'ye plansız ziyaret gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin önceki akşam Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ev sahibi ekibin 90+9'da ofsayt gerekçesiyle iptal edilen ikinci golü için TFF'ye gittiği ve bu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği öğrenildi.

ISLIKLI PROTESTO
Galatasaray, maçın ilk yarısında Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirirken, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, kararı ıslıkla protesto etti.

KEREM'DEN DALYA
Pazartesi günü takımla çalışmalara başlayan Mauro İcardi, Fenerbahçe maçı düşünülerek kadroya alınmadı. Yoğun çalışma programı uygulanan Arjantinli'nin derbiye yetişmesi planlanıyor. Bu arada teknik heyet, kart sınırında olan 3 oyuncusundan Abdülkerim ve Mertens'i 11'de sahaya sürerken Kerem Aktürkoğlu'nu yedek soyundurdu. 71'de oyuna giren Kerem, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.

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