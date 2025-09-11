‘Biz Türkiye’nin en değerli kulübüyüz’

G
alatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda söz aldı ve kulübün mali yapısı, tesisleşme hamleleri, sportif başarı hedefleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, mali tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Temmuz itibarıyla Galatasaray'ın geçmişten gelen hiçbir borcu kalmadı. Vergi, sporcu veya üçüncü kişilere olan tüm yükümlülükler yerine getirildi. Bugün itibarıyla sadece faaliyetler kapsamında doğacak yükümlülüklerimiz var.
Bundan kimse endişe etmesin" dedi. Özbek ayrıca yapılan sermaye artışıyla kulübün değerini 13.5 milyar TL'ye çıkardıklarını, Galatasaray Sportif AŞ'nin borsada 21.2 milyar TL değerle
Türkiye'nin en değerli spor kulübü olduğunu vurguladı.