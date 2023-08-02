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Giriş Tarihi: 2.8.2023

‘Bizi karıştırmaya güçleri yetmez’

‘Bizi karıştırmaya güçleri yetmez’

”Metin Öztürk kardeşim iyi bir G.Saraylıdır. Neyi, ne zaman söyleyeceğini çok iyi bilir. G.Saray’ı karıştırmaya ne güçleri ne de geçmişleri yeter”

Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Selim Soydan'ın, SABAH Spor'a anlattıkları, gündeme damga vurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un divan kuruluu toplantısında sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek için, "Bir yöneticisi bana, 'O senin karşına çıkamaz ki! Hitabet kabiliyeti yok' dedi" şeklindeki sözlerini değerlendiren Soydan, bu ismin Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk olduğunu ifade etmişti. Konuyla ilgili dün açıklama yapan Özbek, "Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Kendisi iyi bir Galatasaraylıdır, neyi, ne zaman söyleyeceğini de çok iyi bilir. Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri ne kalibreleri ne de geçmişleri yeter" ifadelerini kullandı.

METİN ÖZTÜRK O KONUŞMAYI AÇIKLADI
SPOR Gecesi Digital'e konuşan Metin Öztürk, şunları söyledi: 29 Mart'ta yapılan Kulüpler Birliği toplantısı sırasında yaşanan bir olay bu. Ali Koç'un, 'Erden Timur'la ilgili dosya dosyalar var, onları mı çıkartalım' sözlerini kullandığı toplantı yani. Ben Kulüpler Birliği toplantısı sonrası GSYİAD iftarına katıldım. Erden Timur konusu ve Ali Koç'un yayın davetiyle ilgili tüm detayları da başkanıma anlattım. Yani başkan biliyor… Ali Koç bana, 'Sizi canlı yayına davet ediyoruz ama gelmiyorsunuz' dedi. Ben de 'Burası münazara yeri değil. Birinin diksiyonu iyidir, birinin kötüdür. Sonunda kazanan çıkar ama bu haklı olduğu anlamına gelmez. Hitabet yeteneklerini karşılaştıracak değiliz' dedim. Konu budur. Her tarafı provokasyon."

SABAH SPOR GÜNDEMİ BELİRLEDİ
Milli Takımlar eski sorumlusu Selim Soydan ile SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın yaptığı söyleşi, büyük ses getirdi. Soydan, Kulüpler Birliği toplantısında yer alan iki kulüp başkanından bu görüşmeyi teyit ettiğini açıklamıştı. İnternet siteleri, televizyonlar, sosyal medya ve tüm futbol kamuoyu gün boyu bu söyleşiyi konuştu.

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‘Bizi karıştırmaya güçleri yetmez’
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