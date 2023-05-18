Bizi kıskanıyor!

Divan Kurulu’nda Florya ve Kemerburgaz projeleriyle ilgili bilgi veren Galatasaray Başkanı, “Bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili” dedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz ay "Şu seçimler bitsin, Floryaprojesinde neler döndüğünü biranlatalım sizlere" şeklindeki sözlerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten yanıt geldi. Divan kurulunda konuşan Özbek, "Florya'daki arazinin 20 dönümü kulübün tapulu malı, 40 dönümü de satın aldık. Ruhsat müracaatı için üzerinde binalar var. Bunların yıkılması lazım. Bununiçin de Kemerburgaz bir an evvel bitmeli.Yerleşkeye taşınacağız. Ekonomik değerinidefalarca söyledim. Detaya girmeye gerek yok. Bildiğiniz gibi bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili" diye konuştu.
100. YILDA KUPA ÇOK YAKIŞACAK
ZİRVE yarışına da değinen Başkan Dursun Özbek, "İstanbulspor maçını kazandık ve şu an lideriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmak, cumhuriyetin yüzü olan Galatasaray'a yakışacaktır" ifadelerini kullandı.