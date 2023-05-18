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Giriş Tarihi: 18.5.2023

Bizi kıskanıyor!

Bizi kıskanıyor!

Divan Kurulu’nda Florya ve Kemerburgaz projeleriyle ilgili bilgi veren Galatasaray Başkanı, “Bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili” dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz ay "Şu seçimler bitsin, Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım sizlere" şeklindeki sözlerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten yanıt geldi. Divan kurulunda konuşan Özbek, "Florya'daki arazinin 20 dönümü kulübün tapulu malı, 40 dönümü de satın aldık. Ruhsat müracaatı için üzerinde binalar var. Bunların yıkılması lazım. Bunun için de Kemerburgaz bir an evvel bitmeli. Yerleşkeye taşınacağız. Ekonomik değerini defalarca söyledim. Detaya girmeye gerek yok. Bildiğiniz gibi bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili" diye konuştu.

100. YILDA KUPA ÇOK YAKIŞACAK
ZİRVE yarışına da değinen Başkan Dursun Özbek, "İstanbulspor maçını kazandık ve şu an lideriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmak, cumhuriyetin yüzü olan Galatasaray'a yakışacaktır" ifadelerini kullandı.

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