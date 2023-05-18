Bizi kıskanıyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz ayşeklindeki sözlerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten yanıt geldi. Divan kurulunda konuşan Özbek, "Florya'daki arazinin 20 dönümü kulübün tapulu malı, 40 dönümü de satın aldık. Ruhsat müracaatı için üzerinde binalar var.Detaya girmeye gerek yok. Bildiğiniz gibi bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili" diye konuştu.yarışına da değinen Başkan Dursun Özbek, "İstanbulspor maçını kazandık ve şu an lideriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmak, cumhuriyetin yüzü olan Galatasaray'a yakışacaktır" ifadelerini kullandı.