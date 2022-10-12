Bizim Mata ve İcardi’miz var!

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, “Cristiano Ronaldo devre arasında gelecek mi” sorusunu böyle cevapladı
G.Saray 2. başkanı Metin Öztürk, dün Aroma ile yapılan sponsorluk anlaşmasında soruları yanıtladı. Ara transferde Cristiano Ronaldo'nun alınacağı iddiaları sorulan Öztürk şunları söyledi: "Bu senenin gündemindeyok. Ama gündemdendüşmeyecek şey,Galatasaray Türkiye'yidünyada temsil eden, enönemli markalardan biridir. Ronaldo'yu konuşmaktan çok sistemi, projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız. Biz dünya yıldızlarını kadromuza kattık. Kısa sürede bu transferler yapıldı. Çoğu daha 3. veya 4. haftada oynamaya başladı. Beklentilerimizinyüksekolduğu Mata veİcardi var. Herkes iyi takım kurdu ama sezon sonu G.Saray şampiyon olacaktır."
ASLAN HIRS KÜPÜ
Florya'da dün yapılan idmanda 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapılırken dar alanda pas ve sonrasındaki 3 grup halinde yapılan turnuva ile antrenman noktalandı.
10 NUMARAYA 3 ADAY OKAN Buruk; Torreira ve Midtsjö'nün performansından memnun kaldı. Deneyimli çalıştırıcı, Kayseri deplasmanındaTorreira-Midtsjö ikilisindenvazgeçmeyecek. 10 numara pozisyonunda oynayan Mertens'ten henüz skor katkısı alamayan sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira veMata bu bölge için diğer adaylar.
KAZIMCAN KARATAŞ ÖNE GEÇTİ!
Üç yerli oyuncu konusunda çözümü sol bekte bulan teknik direktör Okan Buruk bay geçilen haftada bu bölgede Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş ve Berkan Kutlu'yu denedi. İdmanlar ve çift kale maçlardaki performansıyla 19 yaşındaki Kazımcan sol bekte ilk aday konumuna geldi.