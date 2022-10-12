Bizim Mata ve İcardi’miz var!

G.Saray 2. başkanı Metin Öztürk, dün Aroma ile yapılan sponsorluk anlaşmasında soruları yanıtladı. Ara transferde Cristiano Ronaldo'nun alınacağı iddiaları sorulan Öztürk şunları söyledi:Ronaldo'yu konuşmaktan çok sistemi, projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız. Biz dünya yıldızlarını kadromuza kattık. Kısa sürede bu transferler yapıldı. Çoğu daha 3. veya 4. haftada oynamaya başladı.Herkes iyi takım kurdu ama sezon sonu G.Saray şampiyon olacaktır."Florya'da dün yapılan idmanda 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapılırken dar alanda pas ve sonrasındaki 3 grup halinde yapılan turnuva ile antrenman noktalandı.Buruk; Torreira ve Midtsjö'nün performansından memnun kaldı. Deneyimli çalıştırıcı,10 numara pozisyonunda oynayan Mertens'ten henüz skor katkısı alamayan sarı-kırmızılı takımdabu bölge için diğer adaylar.yerli oyuncu konusunda çözümü sol bekte bulan teknik direktör Okan Buruk bay geçilen haftada bu bölgede Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş ve Berkan Kutlu'yu denedi. İdmanlar ve çift kale maçlardaki performansıyla 19 yaşındaki Kazımcan sol bekte ilk aday konumuna geldi.