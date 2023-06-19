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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Boey: Hedeflerimin peşinden gitmeliyim

Boey: Hedeflerimin peşinden gitmeliyim

Ayrılık ateşini yakan Galatasaray’ın Fransız sağ beki, Arsenal’in ilgisinin gurur verici olduğunu söyledi

G.Saray'ın başarılı futbolcusu Sacha Boey, So Foot'a açıklamalar yaptı. Avrupa'dan dev kulüplerden teklif aldığı bilinen 22 yaşındaki Fransız sağ bek, "Ben Galatasaray oyuncusuyum ama daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve saygı duyacaklarını düşünüyorum. Sadece bir kariyeriniz var, onun peşinden gitmelisiniz. Arsenal'in ilgisi gurur verici, Neler olacağını göreceğiz" dedi. "Güzel bir iz bırakmadan ayrılamazdım" diyen genç oyuncu, şunları anlattı:
FENERBAHÇE, şampiyonluk yarışında sonuna kadar bizi bırakmadı. Arka arkaya 14 galibiyet almıştık ve o zaman bile bizimle kaldılar, ben çıldırıyordum! Neyse ki derbilerde büyük oynadık, bu fark yarattı. İCARDİ KALMALI!
İCARDI büyük bir yıldız. Taraftar pankartlarını yapıyor, her golünde 55 bin kişi tarafından söylenen kendi şarkısı var! Galatasaray'da kalması gerekse bile şu anda Paris'te oynayacak bir kredisi var.
ANKARAGÜCÜ ve F.Bbahçe maçlarını sakat halde oynadım çünkü şampiyon olmamız gerekiyordu.
NEF Stadyumu'nda oynadıktan sonra dünyadaki herhangi bir stadyumda oynamaya hazırsınız.

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Boey: Hedeflerimin peşinden gitmeliyim
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