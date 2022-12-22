Boey’e 16 milyon Euro

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'e Avrupa'nın birçok kulübü talip olurken İngiliz ekibi Crystal Palace, 16 milyon Euro ile ilk kez oyuncunun bonservisi için rakam telaffuz eden kulüp oldu. O.Lyon ve Real Madrid'in de takibinde olduğu Avrupa medyasında yer alan sarı-kırmızılı futbolcunun Liverpool'un da transfer listesine girdiği öğrenildi.GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Beykoz Üniversitesi'nde düzenlenen "Türk Sporunda Galatasaray" konulu söyleşide çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Bir öğrencinin "Borçsuz bir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kupasını alabilir mi?" şeklindeki soruya Başkan Özbek, "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek" cevabını verdi.