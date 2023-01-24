‘Boey’le giderse rekor kırar!

Antalya maçında galibiyet golünün ortasını yapan Sacha Boey, kendisini izlemeye gelen Fransa Milli Takımı gözlemcilerinden tam not aldı. Dünya Kupası için Kamerun'dan aldığı teklifi Fransa'yı düşünerek reddeden2000 doğumlu sağ beke milli davet gelme ihtimali, sarı-kırmızılı kulüp içinde konuşuluyor. Yönetim,ilgilendiği Boey için ara transfer döneminde kapıyı kapattı. G.Saray cephesinde 22 yaşındaki futbolcu içingörüşü hakim ve bu durumda Ndiaye'ye ait olan 16 milyon Euro'luk bonservis rekorunun kırılacağı düşünülüyor. Boey için ocak ayında pazarlık masasına oturmayan sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda genç oyuncudanYAŞ: 22D.YERİ: FRANSAUYRUK: KAMERUNBOY: 1.78MEVKİ: SAĞ BEKKONTRAT SONU: 30 HAZİRAN 2025P.DEĞERİ: 6.5 MİLYON EURO