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Giriş Tarihi: 24.1.2023

‘Boey’le giderse rekor kırar!

MEHMET ÖZCAN
‘Boey’le giderse rekor kırar!

22 yaşındaki oyuncuyu izleyen Fransa Milli Takımı yetkilileri tam not verdi. Yönetim, genç sağ bekten yaz döneminde çok yüksek bonservis bekliyor

Antalya maçında galibiyet golünün ortasını yapan Sacha Boey, kendisini izlemeye gelen Fransa Milli Takımı gözlemcilerinden tam not aldı. Dünya Kupası için Kamerun'dan aldığı teklifi Fransa'yı düşünerek reddeden Boey'in hayalleri gerçeğe dönüşebilir. 2000 doğumlu sağ beke milli davet gelme ihtimali, sarı-kırmızılı kulüp içinde konuşuluyor. Yönetim, İtalya'dan Udinese ve Portekiz'den Sporting'in ilgilendiği Boey için ara transfer döneminde kapıyı kapattı. G.Saray cephesinde 22 yaşındaki futbolcu için "Fransa Milli Takımı'na seçilirse değerini katlar" görüşü hakim ve bu durumda Ndiaye'ye ait olan 16 milyon Euro'luk bonservis rekorunun kırılacağı düşünülüyor. Boey için ocak ayında pazarlık masasına oturmayan sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda genç oyuncudan 20 milyon Euro'ya yakın gelir hedefliyor.

SACHA BOEY KİMDİR?
YAŞ: 22
D.YERİ: FRANSA
UYRUK: KAMERUN
BOY: 1.78
MEVKİ: SAĞ BEK
KONTRAT SONU: 30 HAZİRAN 2025
P.DEĞERİ: 6.5 MİLYON EURO

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‘Boey’le giderse rekor kırar!
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