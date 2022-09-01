Boğaz’da tango!

İtalya ve İspanya’dan istediği teklifi alamayan Mauro İcardi için artık tek rota Galatasaray… 29 yaşındaki golcünün eşi Wanda Nara, Boğaz’ı gören bir mevkide olan istediği evi bile seçerken oyuncu da bavulunu topluyor!
G.Saray'dan 1 Eylül'e kadar süre isteyen Mauro İcardi için artık geri sayım geçti. İtalya ve İspanya'dan beklediği teklifi alamayan yıldız oyuncu, Avrupa'nın majör liglerinde transfer tahtası kapanınca Aslan'a kaldı. Arjantinli golcünün eşi ve menajeri Wanda Nara'nın İstanbul'da oturacakları evi bile seçtiği öğrenildi. Wanda Nara, İstanbul'un en güzelsemtlerinden birindeolan ve aynı zamandaİstanbul Boğazımanzaralı olan evde karar kıldı! PSG'de 8 milyon Euro kazanan dünya yıldızına 3 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, sözleşmeye performansa bağlı1 milyon Euro bonus ekleyecek.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
İcardi'nin kalan ücretini Fransız devi karşılayacak. Kiralık anlaşmaya satın alma opsiyonu da koyulacak. Transferde8 Eylül'e kadar zamanı olanGalatasaray yönetimi, GaziantepFK maçına kadar İcardi'yibitirmeyi planlıyor. 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu, yaz kampında hazırlık maçlarının hepsinde oynasa da PSG tarafından şu an kadroya alınmıyor.
'KISA SÜRE İÇİNDE KARAR VERECEĞİZ'
Mauro İcardi'nin menajeri Wanda Nara, Galatasaray açıklaması yaptı. PSG ile transfer ihtimalleri üzerine görüştüklerini belirten Arjantinli yıldızın temsilcisi Nara, Galatasaray sorusuna şu yanıtı verdi: ''PSG ile bütün ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Galatasaray da bu takımlardan biri. Kısa süre içinde İcardi'nin yeni sezonda nerede oynayacağına karar vereceğiz.''