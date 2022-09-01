Boğaz’da tango!

G.Saray'dan 1 Eylül'e kadar süre isteyen Mauro İcardi için artık geri sayım geçti. İtalya ve İspanya'dan beklediği teklifi alamayan yıldız oyuncu, Avrupa'nın majör liglerinde transfer tahtası kapanınca Aslan'a kaldı. Arjantinli golcünün eşi ve menajeri Wanda Nara'nın İstanbul'da oturacakları evi bile seçtiği öğrenildi. Wanda Nara,! PSG'de 8 milyon Euro kazanan dünya yıldızına 3 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, sözleşmeyeİcardi'nin kalan ücretini Fransız devi karşılayacak. Kiralık anlaşmaya satın alma opsiyonu da koyulacak.29 yaşındaki Arjantinli oyuncu, yaz kampında hazırlık maçlarının hepsinde oynasa da PSG tarafından şu an kadroya alınmıyor.Mauro İcardi'nin menajeri Wanda Nara, Galatasaray açıklaması yaptı. PSG ile transfer ihtimalleri üzerine görüştüklerini belirten Arjantinli yıldızın temsilcisi Nara, Galatasaray sorusuna şu yanıtı verdi: ''PSG ile bütün ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Galatasaray da bu takımlardan biri. Kısa süre içinde İcardi'nin yeni sezonda nerede oynayacağına karar vereceğiz.''