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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Borçsuzluk kağıdı tamam!

Borçsuzluk kağıdı tamam!

Localardan kasasına 10 milyon dolar koyan G.Saray yönetimi, oyunculara ödemelerini yapmaya başladı. 15 Ocak’ta UEFA’ya belge verilecek

G.Saray'da son günlerde ekonomik sorunlarla ilgili birçok iddia gündeme gelirken, sarıkırmızılı yöneticiler bu konuya son noktayı koydu. Yapılan açıklamada, "Ekonomik olarak bir sorunumuz yok. Bütün ödemeleri yaptık" ifadeleri kullanılırken, kaynak sorununun ise sözleşmesi biten locaların yeniden satışı ile çözüldüğü öğrenildi. Yönetim, bazı locaların satışını gerçekleştirerek 10 milyon dolarlık (298.4 milyon TL) bir kaynak sağladı. Buradan gelen parayla da futbolcuların ödemeleri yapılmaya başlandı. 15 Ocak'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermek zorunda olan G.Saray, ödemelerin yapılması

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Borçsuzluk kağıdı tamam!
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