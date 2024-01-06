Borçsuzluk kağıdı tamam!

G.Saray'da son günlerde ekonomik sorunlarla ilgili birçok iddia gündeme gelirken, sarıkırmızılı yöneticiler bu konuya son noktayı koydu. Yapılan açıklamada,ifadeleri kullanılırken, kaynak sorununun ise sözleşmesi biten locaların yeniden satışı ile çözüldüğü öğrenildi. Yönetim, bazı locaların satışını gerçekleştirerek 10 milyon dolarlık (298.4 milyon TL) bir kaynak sağladı. Buradan gelen parayla da futbolcuların ödemeleri yapılmaya başlandı. 15 Ocak'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermek zorunda olan G.Saray, ödemelerin yapılması