Böyle joker görülmedi

Bu sezon Aslan'ın parlayan ismi Barış Alper Yılmaz, 3 kulvarda 40 maça çıkarken bunu 5 mevkide oynayarak gerçekleştirdi.Okan Buruk'un jokeri olan milli oyuncu, savunmada 7'si sol bek, 4'ü sağ bek olmak üzere 11 maçta forma giydi. 23 kez ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, sahada kaldığı 2 bin 164 dakikaya 4 gol-7 asist sığdırdı. Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanında sağ bekte oynayanverdiği gol pasıyla maçı çözen isimlerden oldu.23 yaşındaki çok yönlü milli oyuncuyu Avrupa'dan scoutlar Prag'da da canlı olarak takip edecek. Sezon sonundateklifler almasına kesin gözüyle bakılan Barış Alper'e, Galatasaray cephesi 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor.