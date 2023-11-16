Breivik için iki koldan!

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, bir yandan Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken ile İstanbul'da görüşmelerini sürdürürken diğer yandan kulübü Molde ile pazarlık halinde. Norveç ekibiyle 31 Aralık 2025'e kadar mukavelesi bulunan 23 yaşındaki orta saha ile Cimbom'un yanı sıra Trabzon'un da ilgilendiği ileri sürüldü. Breivik, G.Saray'ın Devler Ligi elemelerinde karşılaştığı Molde'de performansıyla dikkatleri çekmişti. Norveç Ligi'nde 7 gol ve 6 asistle oynayan genç futbolcu, Avrupa Ligi'nde ise 2 kez ağları sarstı.