Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Breivik için iki koldan!
Giriş Tarihi: 16.11.2023

Breivik için iki koldan!

Breivik için iki koldan!
Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, bir yandan Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken ile İstanbul'da görüşmelerini sürdürürken diğer yandan kulübü Molde ile pazarlık halinde. Norveç ekibiyle 31 Aralık 2025'e kadar mukavelesi bulunan 23 yaşındaki orta saha ile Cimbom'un yanı sıra Trabzon'un da ilgilendiği ileri sürüldü. Breivik, G.Saray'ın Devler Ligi elemelerinde karşılaştığı Molde'de performansıyla dikkatleri çekmişti. Norveç Ligi'nde 7 gol ve 6 asistle oynayan genç futbolcu, Avrupa Ligi'nde ise 2 kez ağları sarstı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi
SON DAKİKA | Candan kardeşlerin gözaltı olayında şok detaylar: Soruşturmada ünlülerin doğum doktoru çıktı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail vahşetine sert tepki: Bunların da sonu hüsran olacak
SON DAKİKA | Türkiye'den, soykırımcı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldı
Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e "Tamer Karadağlı" cevabı!
İsrailli Bakan Ben-Gvir hapishanelerde işkence yaptıklarını itiraf etti
SON DAKİKA! Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı
"Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur" demişti! 23 yıllık işçiyi işten çıkardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Breivik için iki koldan!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA