Bu kez iki kupa olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının yükselen performansının kendisini çok memnun ettiğini söyledi. Finale çıktıkları için çok mutlu olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Bazı mevkilerde değişiklikler yaptık. Onların performansı sevindirici. En önemlisi tabii ki burada taraftarımızla birlikte yaşadığımız sevinç. Bizi muhteşem şekilde karşıladılar. Otelin önünde beklediler. Kupayı kazanmak önemli. Ligin yanında bunu da götürmek önemli. 2 senedir bunu yapamamıştık. 3. senede bunu başaracağız. Final heyecanını yaşayacağız. İki kupayı da kazanmak istiyoruz" dedi.

TAM KONSANTRASYONLA DEVAM

Şampiyonluk yarışında küçük bir avantajları olduğunu belirten Buruk, sözlerine şöyle devam etti: "Yukarıya doğru giden bir çizgimiz var. Kalan lig maçlarını da aynı şekilde önemsememiz gerekiyor. Eyüpspor karşılaşmasında da aynı duygu ile sahada olmalıyız. Hiçbir avantajımız yokmuş gibi lige devam edeceğiz. En kısa zamanda şampiyon olmak istiyoruz. Tam konsantrasyonla devam etmeliyiz."



EFSANELERİN PEŞİNDE!

En son 2019'da Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk çifte kupa alarak efsaneler arasına adını yazdırmak istiyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Gündüz Kılıç, Brian Birch, Feldkamp, Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu hem lig hem de Türkiye Kupası ile sezonu kapatan teknik adamlar olmuştu.