Bu kış sert geçer!

Süper Kupa karşılaşması için Suudi Arabistan'a giden ve dönüşünde dört gün izin verilen Galatasaray'da, oyuncular sonunda dinlenme fırsatı buldu. Bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan sarı-kırmızılı takımı, Ocak ayındaYoğun fikstürde ikinci sırada,Sivas'taki erteleme maçı bulunuyor.Sivas dönüşünde Kayserispor'u konuk edecek sarı-kırmızılı takımın hafta içi mesaisi2024'ün ilk büyük maçına Trabzon'da çıkacak Galatasaray, Ocak ayının son haftasında RAMS Park'ta önce İstanbulspor'u sonra Gaziantep FK'yı ağırlayacak.Maç:Gol:M. başı şut:Pas:Dribbling:M.başı top kazanma:Hava topu kazanma:BU sezon G.Saray'ın kilit isimlerinden biri haline gelen Davinson Sanchez'in yokluğunda Aslan bu bölgede zorlandı.Tedavisi olumlu sonuç veren 27 yaşındaki oyuncu, bireysel çalışmalara başladı. Kolombiyalı stoper takımla antrenmanlara katılmaya hazır duruma geldi.