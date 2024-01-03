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Giriş Tarihi: 3.1.2024

Bu kış sert geçer!

MEHMET ÖZCAN
Bu kış sert geçer!

4 günlük izinle nefes alan sarı-kırmızılı oyuncular, bugün Florya’da toplanıyor. Sonrasında ise 21 günde 7 karşılaşmayla birlikte ikinci yarının rotası çizilecek

Süper Kupa karşılaşması için Suudi Arabistan'a giden ve dönüşünde dört gün izin verilen Galatasaray'da, oyuncular sonunda dinlenme fırsatı buldu. Bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan sarı-kırmızılı takımı, Ocak ayında 21 gün içinde birbirinden zorlu 7 maç bekliyor.

ZİYECH&BAKAMBU YOK!
Afrika Kupası'na gidecek Ziyech ve Bakambu'dan yoksun Galatasaray'ın yeni yılda ilk provası Pazar akşamı Konyaspor'a karşı. Yoğun fikstürde ikinci sırada, Sivas'taki erteleme maçı bulunuyor.

KUPA MESAİSİ BAŞLIYOR
Sivas dönüşünde Kayserispor'u konuk edecek sarı-kırmızılı takımın hafta içi mesaisi 18 Ocak'ta Ümraniyespor ile oynanacak Türkiye Kupası sınavı ile devam edecek. 2024'ün ilk büyük maçına Trabzon'da çıkacak Galatasaray, Ocak ayının son haftasında RAMS Park'ta önce İstanbulspor'u sonra Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

SÜPER LİG'DE DAVİNSON
Maç: 8 Gol: 1 M. başı şut: 1,0 Pas: %86 Dribbling: 0,5 M.başı top kazanma: 1,4 Hava topu kazanma: 2,9

SANCHEZ HAZIR KONYA'YA BİLENİYOR
BU sezon G.Saray'ın kilit isimlerinden biri haline gelen Davinson Sanchez'in yokluğunda Aslan bu bölgede zorlandı. Kopenhag deplasmanında 90 dakika sahada olan ancak sonrasında sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Kolombiyalı'nın yerinde Kaan ve Nelsson boy gösterdi. Tedavisi olumlu sonuç veren 27 yaşındaki oyuncu, bireysel çalışmalara başladı. Kolombiyalı stoper takımla antrenmanlara katılmaya hazır duruma geldi. Deneyimli oyuncunun idman performansına göre Konya maçında oynayıp oynamayacağı belli olacak.

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