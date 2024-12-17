Bu maç unutulmaz

Ligde kritik bir galibiyet elde eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini söyledi. Kazanmanın önemine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Muhteşem maç oldu seyredenler için amaben mutsuzum. Kötü savunma yaptık. Sertliğimiz, aldığımız pozisyonlar… Abdülkerim'in dokunuşu...ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un golü öncesi topun içeride mi, dışarıda mı olduğu yönündeki tartışmalarla ilgili, "Yediğimiz golden önce topun çıktığını hepimiz düşündük. Topun dışarıda olduğunu gördük.diyen Buruk, "Trabzonspor belki de en iyi performansını sergiledi. Emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. 4-3 galibiyet ve 6 puanlık farkı sürdürmek, bu galibiyetin değerli olduğunu gösteriyor. Bu şampiyonluğu kazanırsak, bu maçın çok büyük önemi olduğunu hatırlayacağız" dedi.