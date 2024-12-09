Bu pozisyon Türkiye’yi ayağa kaldırdı!

Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçın 90+9. dakikasında kırmızı kart bekledi. Sivasspor'un Arnavut forveti Rey Manaj, Barış Alper'e faul yaptı. Hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. Fakat VAR'dan hakeme potansiyel kırmızı kart uyarısı geldi. Doman pozisyonu izledi ve kartın rengini değiştirmedi. Bu karar büyük tepki çekerken Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Manaj sosyal medya hesabından özür dilerken G.Saray'ın yıldızı isepaylaşımında bulundu.Takımla beraber İstanbul'a dönen Barış'ın ayağında kırık olmadığı açıklandı. Dizinde de sorun bulunan milli yıldızın bugün MR'ı çekilecek. Barış, stattan yüreyerek ayrıldı.Galatasaray, Barış Alper'in pozisyonunda kararını değiştirmeyen hakem için sert bir açıklama yaptı: "Karşılaşmanın son dakikasındaardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; "İYİLER DAİMA KAZANIR!"