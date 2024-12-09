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Giriş Tarihi: 9.12.2024

Bu pozisyon Türkiye’yi ayağa kaldırdı!

Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, uzatma dakikalarında Barış Alper Yılmaz’ın ayak bileğine bastı. Hakem Turgut Doman sarı kart gösterdi. VAR, “Kırmızı kart olabilir” dedi. Bunun üzerine monitörün başına giden Noman,

ÇAĞDAŞ HALICI
Bu pozisyon Türkiye’yi ayağa kaldırdı!
Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçın 90+9. dakikasında kırmızı kart bekledi. Sivasspor'un Arnavut forveti Rey Manaj, Barış Alper'e faul yaptı. Hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. Fakat VAR'dan hakeme potansiyel kırmızı kart uyarısı geldi. Doman pozisyonu izledi ve kartın rengini değiştirmedi. Bu karar büyük tepki çekerken Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Manaj sosyal medya hesabından özür dilerken G.Saray'ın yıldızı ise "İyiler sonunda mutlaka kazanır" paylaşımında bulundu.




BİLEKTE KIRIK YOK
Takımla beraber İstanbul'a dönen Barış'ın ayağında kırık olmadığı açıklandı. Dizinde de sorun bulunan milli yıldızın bugün MR'ı çekilecek. Barış, stattan yüreyerek ayrıldı.

'VAR KONUŞMALARINI MERAKLA BEKLİYORUZ'
Galatasaray, Barış Alper'in pozisyonunda kararını değiştirmeyen hakem için sert bir açıklama yaptı: "Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; "İYİLER DAİMA KAZANIR!"

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Bu pozisyon Türkiye’yi ayağa kaldırdı!
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