Bu sefer keyfi yerinde

Süper Lig'de 5. haftanın kapanışında G.Saray, 1-0 geri düşmesine, 10 kişi kalmasına ve penaltı kaçırmasına rağmen G.Antep'i 2-1 yenerek 44 bin taraflarına adeta zafer hediye etti. Konuk Gaziantep, Maxim'in pasına düzgün vuran Sagal'la 1-0 öne geçti. Gomis ceza sahası içindeki karambolde kafayla ağları buldu. Hakem Yaşar Kemal kolay bir ikinci sarıyla Abdülkerim'i oyun dışında bırakınca Aslan, uzatmalarla birlikte 55 dakikayı 10 kişi oynadı. Mertens'in kazandırdığı penaltıyı kullanan Gomis'e doğru köşeyi seçen Günay izin vermedi.önce Yunus sonra Seferovic bitiremedi ancak Kitsiou'ya çarpan top kendi kalesine gol oldu.Maçın 45. dakikasında ortalık karıştı… Abdülkerim Bardakcı, Figueiredo ile çıktığı hava topunda elini rakibinin omzuna koyarken hakem Yaşar Kemal Uğurlu bunu 'dirsek' olarak değerlendirip oyuncuya sarı kart gösterdi ve ikinci sarı karttan oyundan attı. G.Saray cephesi karara tepki gösterirken yapılan itirazlardan bir sonuç çıkmadı.Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.G.Saray'aberaberlik golünü getiren Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların efsanesi Gheorghe Hagi sonrasında bir ilki gerçekleştirdi.Bafetimbi Gomis, Mertens'in kazandırdığı penaltıda topu kaleci Günay'a nişanladı. Süper Lig'de 2017- 18 sezonunda ilk kez sahaya çıkan Fransız futbolcu bu süreç içinde Papiss Cisse ile birlikte 5 kez ile en çok penaltı kaçıran oyuncu durumunda.Galibiyet golünün hazırlayıcısı olan Seferovic, kırmızı kart sonrasında çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. İsviçreli oyuncu, "Gol atmak çok önemliydi. 3 puanı aldık ve yapmamız gerekeni yaptık. Bu maçı çevirmek önemliydi. Birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Golde olduğum için çok mutluyum. Evimizde kazandığımız için daha da mutluyuz" dedi.Maçın yıldızı Sacha Boey karşılaşmanın sonunda taraftarlara üçlü çektirip zaferi kutladı. "Maçı domine ettik" diyen Fransız oyuncu, "Takım halinde hareket ettik ve tüm takım olarak başardık" ifadelerini kullandı.Maçın ardından G.Saraylı oyuncuları taraftarlar bağrına bastı. Tüm takım kale arkası tribüne giderek karşılıklı tezahürat yaparken teknik direktör Okan Buruk da takımla birlikte taraftara koştu.Sarı-kırmızılılar, G.Antep'e karşı yenilmezlik serisini sürdürdü. Kırmızısiyahlılar ile evinde oynadığı son 4 maçında mağlup olmayan Aslan, 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile yola devam etti.Gaziantep FK, İstanbul ekiplerine konuk olduğu son 10 maçı da kaybetti.