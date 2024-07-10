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Giriş Tarihi: 10.7.2024

Bu Zaha bir başka!

Bu Zaha bir başka!

İzinli olmasına rağmen takıma katılan, fit görüntüsü ile dikkat çeken ve arkadaşlarıyla iletişimi da artan tecrbeli yıldıza herkes yeni transfer gözüyle bakıyor

Geçen sezon formasını Kerem ve Barış Alper'e kaptıran Wilfried Zaha'nın takımda kalma olasılığı her geçen gün artıyor. West Ham'ın ilgisine rağmen Galatasaray'da devam etmek isteyen Zaha, 3 Temmuz'a kadar izinli olmasına rağmen daha önce İstanbul'a gelip bireysel çalışmalara başladı. Florya'da fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Fildişili yıldıza Okan Buruk yeni transfer gözüyle bakıyor. Takım arkadaşlarıyla daha fazla iletişim kurmaya başlayan Zaha'nın hazırlık maçlarında sergileyeceği performans merak ediliyor.
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Bu Zaha bir başka!
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