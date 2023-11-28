Bunlar zalim!

Yaşanan hakem tartışmaları konusunda dün olağanüstü toplanan G.Saray yönetimi, sert bir açıklama yaptı. F.Bahçe'yi hedef alan Aslan'ın isyanı şöyle: "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un suç unsuru içeren konuşmasında hakemleri tehdit etmesiyle başlayan süreç, Karagümrük maçında bu kulübün oyuncularının bağırarak hakemin üzerine yürümeleri, aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve penaltı kararıyla son noktasına ulaşmıştır. En basit futbol kurallarını bilenlerin bile penaltı diyeceği bir pozisyonu, sahip olunan tüm teknoloji ve tecrübeye rağmen görememek, planın ne olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. TFF'nin, Türk futboluna adaleti getirmek adına başta dünkü (önceki gün) tartışmalı pozisyonlar olmak üzere tüm VAR kayıtlarını açıklamadan, bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir.""Kazanmak için her yolu mübah sayan bir zihniyetle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bu zihniyetin tek amacı vardır; zalimin haklı olacağına herkesi inandırmak...Federasyondaki yetkililer, oluşturulmaya çalışılan bu tehdit, zorbalık ve sosyal medya terörü karşısında korku ve kaygıyla sessiz kalmaktadır.Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan bir ortamın içine bizi çekmeye çalışanların farkında olarak, sağduyulu davranacağız.Herkesin alkışladığı şampiyon, yine biz olacağız!"