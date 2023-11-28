Bunlar zalim!

“Kazanmak için her yolu mübah sayan zihniyetle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Sadece kendilerine ayrıcalık isteyen bu zalimlerin Türk futboluna zerre kadar faydası yoktur! Bu tehdit ve zorbalık karşısında sessiz kalan TFF neden korkuyor?”
Yaşanan hakem tartışmaları konusunda dün olağanüstü toplanan G.Saray yönetimi, sert bir açıklama yaptı. F.Bahçe'yi hedef alan Aslan'ın isyanı şöyle: "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un suç unsuru içeren konuşmasında hakemleri tehdit etmesiyle başlayan süreç, Karagümrük maçında bu kulübün oyuncularının bağırarak hakemin üzerine yürümeleri, aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve penaltı kararıyla son noktasına ulaşmıştır. En basit futbol kurallarını bilenlerin bile penaltı diyeceği bir pozisyonu, sahip olunan tüm teknoloji ve tecrübeye rağmen görememek, planın ne olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. TFF'nin, Türk futboluna adaleti getirmek adına başta dünkü (önceki gün) tartışmalı pozisyonlar olmak üzere tüm VAR kayıtlarını açıklamadan, bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir."
PARASININ VE İLİŞKİLERİNİN GÜCÜYLE...
"Kazanmak için her yolu mübah sayan bir zihniyetle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bu zihniyetin tek amacı vardır; zalimin haklı olacağına herkesi inandırmak... Sadece kendilerineayrıcalık isteyenbu zalimlerin Türk futbolunazerre kadar faydası yoktur! Federasyondaki yetkililer, oluşturulmaya çalışılan bu tehdit, zorbalık ve sosyal medya terörü karşısında korku ve kaygıyla sessiz kalmaktadır. Neden korkuyor ve çekiniyorsunuz? Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan bir ortamın içine bizi çekmeye çalışanların farkında olarak, sağduyulu davranacağız. Ahlaksızları, zorbaları, parasınınve ilişkilerinin gücüyle zalimolanları teker teker hüsrana uğratacağız! Herkesin alkışladığı şampiyon, yine biz olacağız!"