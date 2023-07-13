Buruk değil mutlu!

Yeni sezon öncesi transferleri ardı ardına bitiren Galatasaray'da yüzü en çok gülen isim teknik direktör Okan Buruk…Geçtiğimiz sezon savunmanın solunda 5 farklı isim (Van Aanholt, Dubois, Emre Taşdemir, Adekugbe, Kazımcan) deneyen genç teknik adam, transferin ilk sırasına İspanyol sol beki yazmıştı.Transfer sihirbazı Erden Timur'dan, özel olarak yıldız isme öncelik verilmesi istendi ve sarı-kırmızılı kulüp 2 ay boyunca peşinden koştuğu Angelino'yu dün İstanbul'a getirerek işi bitirdi.15 milyon Euro ile pazarlığa oturan Leipzig, Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen başarılı futbolcuya direnemedi ve 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmek durumunda kaldı.