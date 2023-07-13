Buruk değil mutlu!

Başakşehir’i çalıştırdığı zamandan beri takip ettiği İspanyol sol beki Erden Timur’dan özellikle isteyen Okan Buruk, yapılan uzun pazarlıklar sonucu biten transferle keyiflendi
Yeni sezon öncesi transferleri ardı ardına bitiren Galatasaray'da yüzü en çok gülen isim teknik direktör Okan Buruk… Avusturyakampında alınan isimlerleilgili sorulan sorulara keyiflibir ifadeyle yanıtlar veren 49yaşındaki çalıştırıcıyı, özellikleAngelino'nun gelişi mutlu etti. Geçtiğimiz sezon savunmanın solunda 5 farklı isim (Van Aanholt, Dubois, Emre Taşdemir, Adekugbe, Kazımcan) deneyen genç teknik adam, transferin ilk sırasına İspanyol sol beki yazmıştı. Başakşehir'içalıştırdığı dönemde 26 yaşındakisavunmacının oynadığıLeipzig'e rakip olan Buruk, otarihtenbu yanaoyuncuyutakip ediyordu. Transfer sihirbazı Erden Timur'dan, özel olarak yıldız isme öncelik verilmesi istendi ve sarı-kırmızılı kulüp 2 ay boyunca peşinden koştuğu Angelino'yu dün İstanbul'a getirerek işi bitirdi.
ÖN ELEME MAÇINDA SAHADA OLACAK
15 milyon Euro ile pazarlığa oturan Leipzig, Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen başarılı futbolcuya direnemedi ve 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmek durumunda kaldı. İstanbul'dasağlık kontrolünden geçtiktensonra Avusturya kampınakatılacak Angelino, 25 Temmuz'dakiŞampiyonlar Ligiön eleme karşılaşmasına yetiştirilmişoldu.