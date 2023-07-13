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Giriş Tarihi: 13.7.2023

Buruk değil mutlu!

MEHMET ÖZCAN
Buruk değil mutlu!

Başakşehir’i çalıştırdığı zamandan beri takip ettiği İspanyol sol beki Erden Timur’dan özellikle isteyen Okan Buruk, yapılan uzun pazarlıklar sonucu biten transferle keyiflendi

Yeni sezon öncesi transferleri ardı ardına bitiren Galatasaray'da yüzü en çok gülen isim teknik direktör Okan Buruk… Avusturya kampında alınan isimlerle ilgili sorulan sorulara keyifli bir ifadeyle yanıtlar veren 49 yaşındaki çalıştırıcıyı, özellikle Angelino'nun gelişi mutlu etti. Geçtiğimiz sezon savunmanın solunda 5 farklı isim (Van Aanholt, Dubois, Emre Taşdemir, Adekugbe, Kazımcan) deneyen genç teknik adam, transferin ilk sırasına İspanyol sol beki yazmıştı. Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde 26 yaşındaki savunmacının oynadığı Leipzig'e rakip olan Buruk, o tarihten bu yana oyuncuyu takip ediyordu. Transfer sihirbazı Erden Timur'dan, özel olarak yıldız isme öncelik verilmesi istendi ve sarı-kırmızılı kulüp 2 ay boyunca peşinden koştuğu Angelino'yu dün İstanbul'a getirerek işi bitirdi.

ÖN ELEME MAÇINDA SAHADA OLACAK
15 milyon Euro ile pazarlığa oturan Leipzig, Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen başarılı futbolcuya direnemedi ve 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmek durumunda kaldı. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Avusturya kampına katılacak Angelino, 25 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasına yetiştirilmiş oldu.

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