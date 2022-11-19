‘Buruk G.Saray’ı şampiyon yapar’

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, sarı-kırmızılı futbol takımının bu sezon Süper Lig'de şampiyon olacağına inandığını söyledi. 2008-2011 yılları arasında G.Saray başkanlığını yapan Polat, Okan Buruk'un takımı şampiyonluğa taşıyacağını söyledi. Buruk'un teknik direktörlüğe oturmasının memnun edici olduğunu belirten Polat, "Benim için bir evlat gibidir. Yeni kurulan bir takımınilk 10-12 haftalık süreciminimum hasarla geçmesigerek ki takım olacak süreyikazanmış olsun. Okan Buruk da bunu gayet güzel yaptı. Şu anda liderin 2 puan gerisinde ve takım olmaya doğru gittiği görülüyor. Böyle devam ederlerseGalatasaray sezonu olmasıgereken yerde, zirvede bitirir" ifadelerini kullandı.