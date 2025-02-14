Buruk: Her şey kötü!

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.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde kadro mesajı verdi… Yayıncı kuruluşa, "Kadroyu gün içinde verdiniz. Florya'dan her şey çıktığı için maalesef. Büyük sıkıntı. Kimden nasıl çıkıyor bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız"
dedi. Buruk farklı yenilgi için ise şu yorumu yaptı: "11'e 11'ken de iyi oynamadık. Bu oyunu, mağlubiyeti sadece 10 kişi üzerinden okumamak gerek. 11'e 11'ken de iyi oynamadık, her şeyi kötü yaptık.
Savunma da yapamadık, top bizdeyken de oynayamadık, pası da veremedik, ayağımızda da tutamadık, arkadaşımıza veremedik. Kötü, acı bir gün yaşadık. Moralimiz bozuldu ama ümidimizi kaybetmeyeceğiz "