Buruk: Her şey kötü!

.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde kadro mesajı verdi… Yayıncı kuruluşa,dedi. Buruk farklı yenilgi için ise şu yorumu yaptı: "11'e 11'ken de iyi oynamadık. Bu oyunu, mağlubiyeti sadece 10 kişi üzerinden okumamak gerek.Savunma da yapamadık, top bizdeyken de oynayamadık, pası da veremedik, ayağımızda da tutamadık, arkadaşımıza veremedik. Kötü, acı bir gün yaşadık. Moralimiz bozuldu ama ümidimizi kaybetmeyeceğiz "