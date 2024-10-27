Buruk: İşimizin başındayız...

Cuma günü apandisit ameliyatı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un operasyonu başarılı geçti. Cuma gecesini hastanede geçiren tecrübeli çalıştırıcıyı, yöneticiler ve futbolcular hastanede ziyaret etti. Sağlık durumu iyi olan ve taburcu edilen 51 yaşındaki teknik adam, dünü dinlenerek geçirdi. Bu akşam Florya'da son taktik çalışmaya katılacak olan Buruk, hastane çıkışı derbide takımın başında olup olmayacağı yönündeki soruya,yanıtını vererek yarın kulübede olacağı mesajını verdi.