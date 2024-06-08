Buruk: Mourinho’da payım yok, görüşmeye gitmedim! Özbek: Bence payın var!

Okan Buruk'un imza töreninde ana gündem maddesi, F.Bahçe'nin Jose Mourinho
ve Beşiktaş'ın da Giovanni van Bronckhorst
ile anlaşmalarıydı. "F.Bahçe'nin Mourinho transferinde payınız var mı?" sorusuna Buruk, "Görüşmelerde ben yoktum. Gelişinde benim payım olduğunu düşünmüyorum"
derken başkan Özbek araya girerek "Bence var"
sözleriyle salonda kahkahalara neden oldu. F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un çok önemli teknik adamlarla sezona gireceğini söyleyen Buruk şöyle devam etti: "Geçen seneden daha rekabetçi bir lig yaşanacağını düşünüyorum.
Bizim avantajımız bu ligi tanımak ve daima içinde yer almak. Rakibimiz bu kadar performans göstermese belki de bu puanlara bu başarılara ulaşamayacaktık. Rakiplerimizin hocasının ve oyuncularının kim olduğu bizim için çok önemli değil. Biz kendi işimize odaklanacağız."
Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'u teknik kadroya katarken aynı zamanda oğlu Ali Yiğit'i de transfer ettiklerinin altını çizdi. Okan Buruk araya girip Mertens'in oğlu "Ciro da var" dedi. Buruk'un oğlu Ali Yiğit, basın toplantısının ardından kupalardan birini alarak ayrıldı.
MÜTHİŞ ZAM: 110 MİLYON TL
G.Saray'da
2 yıllık görevinde iki şampiyonluk kazanan Okan Buruk, '2 yıl daha göreve devam' dedi. 2022-23 sezonunda 18 milyon TL alan ve 2023-24 için ücreti 30 milyon TL'ye yükseltilen 50 yaşındaki çalıştırıcı, çok büyük bir zam aldı. Buruk, KAP'a yapılan açıklamaya göre 2024-25 sezonu için 110 milyon 250 bin TL (3 milyon Euro) kazanacak. 2025/26 sezonunda ise ÜFE ve TÜFE oranında ücreti artacak.