Buruk: Mourinho’da payım yok, görüşmeye gitmedim! Özbek: Bence payın var!

Okan Buruk'un imza töreninde ana gündem maddesi, F.Bahçe'ninve Beşiktaş'ın daile anlaşmalarıydı. "F.Bahçe'nin Mourinho transferinde payınız var mı?" sorusuna Buruk, "Görüşmelerde ben yoktum.derken başkan Özbek araya girereksözleriyle salonda kahkahalara neden oldu. F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un çok önemli teknik adamlarla sezona gireceğini söyleyen Buruk şöyle devam etti:Bizim avantajımız bu ligi tanımak ve daima içinde yer almak. Rakibimiz bu kadar performans göstermese belki de bu puanlara bu başarılara ulaşamayacaktık.2 yıllık görevinde iki şampiyonluk kazanan Okan Buruk, '2 yıl daha göreve devam' dedi. 2022-23 sezonunda 18 milyon TL alan ve 2023-24 için ücreti 30 milyon TL'ye yükseltilen 50 yaşındaki çalıştırıcı, çok büyük bir zam aldı. Buruk, KAP'a yapılan açıklamaya göre 2024-25 sezonu için 110 milyon 250 bin TL (3 milyon Euro) kazanacak. 2025/26 sezonunda ise ÜFE ve TÜFE oranında ücreti artacak.