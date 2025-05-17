Buruk: Osimhen için hazırlar!

Direktör Fuat Buruk, kardeşi Okan Buruk'un başarılarını yorumlarken Osimhen'in durumu ile ilgili de bilgi verdi. "Okan Buruk'un insani özellikleri ön plandadır." diyen Fuat Buruk, Osimhen için şöyle devam etti: "Victor Osimhen ne isterse o olur. O noktaya geldi. Kulüp onun için her şeyi hazır etmiş. Her şey onun elinde. Çok iyi bir beraberlik var. G.Saray onunla kopmaz bir bağ kurdu ve kalması için koşulları oluşturdu."