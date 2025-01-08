Buruk, oyunu o bakışa verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı. Tecrübeli hoca "Spor" kategorisinde "Buruk bakış" fotoğrafı için oy kullanırken, "Bu fotoğraf, 3-1 kazandığımız derbi maçta çekildi. Bilinçli yapılmış bir şey değil ama müthiş bir fotoğraf.

Çok ses getirdi. 3-1 kazandığımız maç sonrası güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı. "Haber" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafına oy verirken, "İnşallah savaşın bittiği ve barışın geldiği bir dünya görürüz. Umarım masum çocukların da ölmediği bir dünya görürüz" diye konuştu.