Buruk rekor için sahada

Galatasaray, Ümraniyespor maçından 3 puanla ayrılması durumunda tarihindeki en uzun galibiyet serisini geçecek. Sarı-kırmızılılar, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun serisini yakalamıştı. O dönemde takımın başında Mustafa Denizli bulunuyordu.