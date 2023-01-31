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Giriş Tarihi: 1.2.2023

Buruk rekor için sahada

Buruk rekor için sahada
Galatasaray, Ümraniyespor maçından 3 puanla ayrılması durumunda tarihindeki en uzun galibiyet serisini geçecek. Sarı-kırmızılılar, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun serisini yakalamıştı. O dönemde takımın başında Mustafa Denizli bulunuyordu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bugün Ümraniyespor karşılaşmasını kazanırsa Denizli'yi geride bırakacak ve sarı-kırmızılılarla en uzun galibiyet serisini yakalayan hoca olacak.

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Buruk rekor için sahada
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