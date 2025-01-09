Buruk: Uzaydan da gelse fark etmez!

G.Saray'ın hocası Okan Buruk, VAR'a yabancı hakemin gelmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Federasyon başkanının daha önce söylediği ile şu an yaptığı uyuşuyor mu? Uyuşmuyor... Ama burada alınmış bir karar var. Bizim açımızdan uzaydan da biri gelip yönetse önemli değil"
yorumunu yaptı. Buruk maçla ilgili ise "
İkinci yarıdaki değişikliklerle kendimize geldik. Oynamayan oyuncularımız için önemli bir sınavdı. Ligde de Başakşehir ile karşılaşacağız. Zor bir maç olacak. Hedeflerimiz büyük. Bunun için transferde sağlam planlar yapmalıyız"
dedi.