Buruk: Uzaydan da gelse fark etmez!

G.Saray'ın hocası Okan Buruk, VAR'a yabancı hakemin gelmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı,yorumunu yaptı. Buruk maçla ilgili iseİkinci yarıdaki değişikliklerle kendimize geldik. Oynamayan oyuncularımız için önemli bir sınavdı. Ligde de Başakşehir ile karşılaşacağız. Zor bir maç olacak.dedi.