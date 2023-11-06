Buruk’la hep zirvede

Geçen sezon 15. haftada liderlik koltuğuna oturan G.Saray, bu kez 11. maçlar sonrası zirvenin sahibi oldu
Geçen sezon 15. haftada devraldığı liderlik koltuğunu bırakmayan ve şampiyon olan Galatasaray, bu sezon ise 11 haftalık maratonun sonunda zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında 1 numaralı pay sahibi isim Okan Buruk. Galatasaray'ın başındaSüper Lig'de çıktığı47 maçta 38 galibiyet-5 beraberlik gören Buruk,sadece 4 kez yenildi.
TARİHİN EN İYİ BAŞLANGICINI YAPTI
Geçen sezon rekor puan ortalamasıyla (2,31) şampiyon yaptığı sarı-kırmızılı takımla istatistikleri altüst eden Okan Buruk, Galatasaraytarihinin en iyi lig başlangıcınaimza attı, elemelerden ŞampiyonlarLigi'ne taşıdığı takımıylaüst tur için de iddialı konumda. 11 haftada 10 galibiyet-1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, geçen sezon üst üste 14 maç kazanarak rekor kırmıştı.