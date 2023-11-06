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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Buruk’la hep zirvede

MEHMET ÖZCAN
Buruk’la hep zirvede

Geçen sezon 15. haftada liderlik koltuğuna oturan G.Saray, bu kez 11. maçlar sonrası zirvenin sahibi oldu

Geçen sezon 15. haftada devraldığı liderlik koltuğunu bırakmayan ve şampiyon olan Galatasaray, bu sezon ise 11 haftalık maratonun sonunda zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında 1 numaralı pay sahibi isim Okan Buruk. Galatasaray'ın başında Süper Lig'de çıktığı 47 maçta 38 galibiyet- 5 beraberlik gören Buruk, sadece 4 kez yenildi.

TARİHİN EN İYİ BAŞLANGICINI YAPTI
Geçen sezon rekor puan ortalamasıyla (2,31) şampiyon yaptığı sarı-kırmızılı takımla istatistikleri altüst eden Okan Buruk, Galatasaray tarihinin en iyi lig başlangıcına imza attı, elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı takımıyla üst tur için de iddialı konumda. 11 haftada 10 galibiyet-1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, geçen sezon üst üste 14 maç kazanarak rekor kırmıştı.

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