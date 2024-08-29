Buruk’la yola devam

Galatasaray'ın, Young Boys'a iki maçta yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne havlu atması ve yaklaşık 950 milyon TL gelirin de elden kaçması üzerine teknik direktör Okan Buruk, bazı kesimlerce eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya tam destek kararı aldı. Yönetim kurulu,diyerek Buruk'a olan güvenlerini dile getirdiler. Başkan Dursun Özbek de "Hocamızın arkasındayız" sözleriyle tartışmalara noktayı koydu. Yönetici İbrahim Hatipoğlu, önceki gün oynanan maçtan sonra yaptığı açıklamada "Oyuncularımızı ve hocamızı korumak hepimizin görevi.En az 2 takviye daha yapıp Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.ŞAMPİYONLAR Ligi'ne veda eden Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleriçekilecek kura ile belli olacak.İlk hafta maçları 25-26 Eylül'de oynanacak.- Roma- M.United- Porto- Rangers- E. Frankfurt- Tottenham- Lazio- Real Sociedad- AZ Alkmaar- Olympiakos- Lyon- Union SG- Dinamo Kiev- Malmö- Athletic Bilbao- Hoffenheim- Nice- Twente- Karabağ- Bodo/Glimt- Midtjylland- Slavia PragGalatasaray, karaborsa bilet iddialarıyla ilgili bağımsız denetim firmasına inceleme yaptırılması kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Söz konusu iddialara ilişkin bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırılması, suistimal tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında yasal yollara başvurulmasına karar verilmiştir. Tüm kombine ve bilet devirleri kapatılmıştır. Ayrıca SPK nezdinde de gerekli tahkikatın yapılması için başvuruda bulunulmuştur. Tüm bu gelişmelerin yanında, Denetim Kurulumuz mevzuattan kaynaklanan yetki çerçevesinde iddialara ilişkin olarak bir soruşturma başlattığını Yönetim Kurulumuza bildirmiştir."