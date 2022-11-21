‘Buruk’luk yok mutluluk var!

Üst üste aldığı 3 galibiyetle Dünya Kupası arasına giren G.Saray'da Okan Buruk'un başarısı tesadüf değil.Rashica ve İcardi için doğru zaman beklendi. Kazımcan, Emre Taşdemir, Berkan ve Barış Alper rotasyona sokularak kazanıldı. Buruk'un, ara sonrası mesaisiüzerine olacak. İki gençle özel ilgilenecek Buruk, şampiyonluğun yolunun mutlu bir takımdan geçtiğini düşünüyor.Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'a seçilemediği için hırs yaptı. Ay-Yıldızlı takım için sol stoperde ideal bir alternatif olan Abdülkerim, Dünya Kupası arası sonrasında sergileyeceği performansla Avrupa Şampiyonası elemelerine çağrılacağına inanıyor.