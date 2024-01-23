Buruk’tan ‘büyük’ fark

Aslan’ın hocası, Süper Lig tarihinde en az 10 derbide görev yapan teknik adamlar içinde en yüksek galibiyet oranına sahip
G.Saray yeniden zirvenin puan ortağı olurken teknik direktör Okan Buruk da büyük maçlardaki performansı ile alkışları topladı. Süper Ligtarihinde en az 10 derbidegörev yapan teknikdirektörler arasındaen yüksek galibiyet oranınasahip isim, yüzde70'le Okan Buruk oldu. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra sarıkırmızılı takım büyük maçlarda ezeli rakipleri Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'a büyük üstünlük sağladı. Son2 sezonda oynanan 10derbinin 7'sini kazananGalatasaray, 2 kez beraberlikleyetindi ve sadece1 mağlubiyet gördü.