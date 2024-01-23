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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Buruk’tan ‘büyük’ fark

Buruk’tan ‘büyük’ fark

Aslan’ın hocası, Süper Lig tarihinde en az 10 derbide görev yapan teknik adamlar içinde en yüksek galibiyet oranına sahip

G.Saray yeniden zirvenin puan ortağı olurken teknik direktör Okan Buruk da büyük maçlardaki performansı ile alkışları topladı. Süper Lig tarihinde en az 10 derbide görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranına sahip isim, yüzde 70'le Okan Buruk oldu. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra sarıkırmızılı takım büyük maçlarda ezeli rakipleri Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'a büyük üstünlük sağladı. Son 2 sezonda oynanan 10 derbinin 7'sini kazanan Galatasaray, 2 kez beraberlikle yetindi ve sadece 1 mağlubiyet gördü.

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Buruk’tan ‘büyük’ fark
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