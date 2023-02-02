Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Buruk’tan F.Bahçe için ilginç yorum!
Giriş Tarihi: 2.2.2023

Buruk’tan F.Bahçe için ilginç yorum!

MEHMET ÖZCAN
Buruk’tan F.Bahçe için ilginç yorum!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniye'nin ligin iyi takımlarından birisi olduğunu belirterek, "Son sırada yer almaları kimseyi adaltmasın. Sadece şanssız zamanlar yaşıyorlar" dedi. Buruk, "Rakip her geldiğinde net pozisyonlar buldu. Bunlar bizim hatamız. Çok ofansif rakamlarımız var ancak takım savunmamızda geçiş hücumu iyi olan takımlara karşı zayıf olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Trabzon'u yenmek için bu maçtan daha iyi olmaları gerektiğini dile getiren Buruk, "Rekordan çok şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Geldiğimiz noktada taraftarın payı büyük. Fenerbahçe lige son dakika golleriyle tutunuyor! Biz farkı açmaya çalışıyoruz!" yorumunu yaptı.

İCARDİ: FARKLI BİR STİL DENEDİM
Sarı-kırmızılı takım ve teknik heyet, galibiyet coşkusunu taraftarlarla paylaştı. İki golüyle üç puanın baş mimarı olan İcardi, yaptığı açıklamada "İlk yarı biraz zordu. Çok gol kaçırdık. Üç puan aldığımız için mutluyuz" dedi. Tecrübeli futbolcu, panenka penaltısıyla ilgili olarak da "Penaltı atış tarzımı değiştiriyorum sürekli. Farklı bir stil denemek istedim" ifadelerini kullandı.

2 GOLE RAĞMEN DEVLEŞTI SONRA TAKIMINI UYARDI!
G.Saray'ın kaptanı Muslera, 2 gol yemesine rağmen özellikle ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla Ümraniye'nin farkı açmasını engelledi. Uruguaylı eldiven maçtan sonra ise "Geçiş oyunlarına dikkat etmeliydik. Önemli hatalar yaptık. Tanrı, bize yardımcı oldu" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi
Son dakika! Başkan Erdoğan: Menderes'i astılar şimdi sloganını çalıyorlar
Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Acı haber geldi: İstanbul yolu kapandı!
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Afyonkarahisar Dinar'da korkutan deprem
Almanya'da çocuklara eşcinsellik dayatması!
Son dakika haberi: Galatasaray geriden geldi 3 puanı kaptı! Icardi yıldızlaştı Aslan güldü...
N’aber muhafazakâr
ARKADAŞINA GÖNDER
Buruk’tan F.Bahçe için ilginç yorum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA