Buruk’tan F.Bahçe için ilginç yorum!

alatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniye'nin ligin iyi takımlarından birisi olduğunu belirterek, "Son sırada yer almaları kimseyi adaltmasın. Sadece şanssız zamanlar yaşıyorlar" dedi. Buruk, "Rakip her geldiğinde net pozisyonlar buldu. Bunlar bizim hatamız." ifadelerini kullandı. Trabzon'u yenmek için bu maçtan daha iyi olmaları gerektiğini dile getiren Buruk, "Rekordan çok şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Geldiğimiz noktada taraftarın payı büyük.yorumunu yaptı.Sarı-kırmızılı takım ve teknik heyet, galibiyet coşkusunu taraftarlarla paylaştı. İki golüyle üç puanın baş mimarı olan İcardi, yaptığı açıklamada "İlk yarı biraz zordu. Çok gol kaçırdık. Üç puan aldığımız için mutluyuz" dedi. Tecrübeli futbolcu, panenka penaltısıyla ilgili olarak da "Penaltı atış tarzımı değiştiriyorum sürekli. Farklı bir stil denemek istedim" ifadelerini kullandı.G.Saray'ın kaptanı Muslera, 2 gol yemesine rağmen özellikle ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla Ümraniye'nin farkı açmasını engelledi. Uruguaylı eldiven maçtan sonra ise "Geçiş oyunlarına dikkat etmeliydik. Önemli hatalar yaptık. Tanrı, bize yardımcı oldu" dedi.