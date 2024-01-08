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Giriş Tarihi: 8.1.2024

Buruk’tan olay sözler!

Buruk’tan olay sözler!

“Olmayan şeyler, varmış gibi yansıtılıyor. Yarışın içindeki takımlar, ufak hesapların peşinde. İcardi bomba gibi dönecek”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kenetlenerek yola devam ettiklerini söyleyen 50 yaşındaki hoca, "Olmayan şeyler, varmış gibi yansıtılıyor. Birlikteliğimiz ile hedefe yürüyoruz. Bizi karıştırmaya çalışacaklar, içeride birbirimize sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz. Transfer üstünden de bizi yıpratmaya çalışıyorlar" dedi. F.Bahçe maçında yüz kemiklerinde kırık oluşan İcardi ile ilgili de Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Spekülasyon hep olacak. Yarış var, yarışın içerisindeki takımlar bu iddiaları ortaya atacaklar. Bunlar ufak hesaplar ama yapılıyor."

GÖRME KAYBI OLABİLİR
"Fenerbahçe maçında yumruk yedi, direğe doğru itildi, rakibin ayağının altında kaldı. Oynadığı takdirde daha kötü bir şey de olabilir, alacağı darbeye göre görme kaybına da yol açabilir. Oynamak ve takıma katkı vermek istiyor. Birkaç hafta dinlendireceğiz. Ondan sonra bomba gibi başlayıp, sezon sonuna kadar Galatasaray'ın başarısı için önemli bir katkı sağlayacak."

'ZİYECH BURADA ÇOK MUTLU'
Takımdan ayrılacağı konuşulan Faslı oyuncu Ziyech ile ilgili ise Buruk şu ifadeleri kullandı: "En son Afrika Kupası kampına giderken de hafif sakatlığı vardı, tedavisi devam ediyor, antrenmanlara başlamadı. Menajeri, Ziyech'in Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Ziyech'in takımla olan ilişkisi olumlu. Ancak futbolda ne olacağı belli olmaz. Transfer döneminde ayrılmak isteyen olabilir, kalmak isteyen olabilir."

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Buruk’tan olay sözler!
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