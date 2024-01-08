Buruk’tan olay sözler!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kenetlenerek yola devam ettiklerini söyleyen 50 yaşındaki hoca, "Olmayan şeyler, varmış gibi yansıtılıyor. Birlikteliğimiz ile hedefe yürüyoruz.Transfer üstünden de bizi yıpratmaya çalışıyorlar" dedi. F.Bahçe maçında yüz kemiklerinde kırık oluşan İcardi ile ilgili de Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Yarış var, yarışın içerisindeki takımlar bu iddiaları ortaya atacaklar. Bunlar ufak hesaplar ama yapılıyor.""Fenerbahçe maçında yumruk yedi, direğe doğru itildi, rakibin ayağının altında kaldı. Oynadığı takdirde daha kötü bir şey de olabilir,Oynamak ve takıma katkı vermek istiyor. Birkaç hafta dinlendireceğiz. Ondan sonra bomba gibi başlayıp, sezon sonuna kadar Galatasaray'ın başarısı için önemli bir katkı sağlayacak."Takımdan ayrılacağı konuşulan Faslı oyuncu Ziyech ile ilgili ise Buruk şu ifadeleri kullandı: "En son Afrika Kupası kampına giderken de hafif sakatlığı vardı, tedavisi devam ediyor, antrenmanlara başlamadı.Ziyech'in takımla olan ilişkisi olumlu. Ancak futbolda ne olacağı belli olmaz.