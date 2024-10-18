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Giriş Tarihi: 18.10.2024

Buruk’tan önemli itiraf!

Her maçı ‘acaba son maçım mı?’ diye görüyorsunuz. İnandıklarınızı yapmalısınız”

Buruk’tan önemli itiraf!
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir Youtube kanalında önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Bu kadroyu kurduktan sonra her mevkide 2 oyuncu olsun diyoruz, bu kez genç oyuncu kullanmadığımızı söylüyorlar. Mesela maç 3-0'ken genç oyuncu sokmayı düşünebilirsiniz ama kenarda bekleyen elit oyuncular yerine sokarsanız psikolojik olarak futbolcuyu bitirirsiniz. Her maçı 'acaba son maçım mı?' diye görüyorsunuz. İçinizde yaşıyorsunuz... Oyuna güvenmeniz önemli. Oyuna güvendim, oyuncularıma güvendim. Bazen inandığınız şeyleri yapmanız gerekir. Yunus tipinde bir oyuncuyu sola bağlı oynatamazsınız, içeriyi kullanması daha iyi oluyor. G.Saray beklemez, önde basar. Osimhen ve İcardi'li dizilişte 3-4-1-2 de oynayabiliriz."

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Buruk’tan önemli itiraf!
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