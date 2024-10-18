Buruk’tan önemli itiraf!

Teknik Direktörü Okan Buruk, bir Youtube kanalında önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Bu kadroyu kurduktan sonra her mevkide 2 oyuncu olsun diyoruz, bu kez genç oyuncu kullanmadığımızı söylüyorlar. Mesela maç 3-0'ken genç oyuncu sokmayı düşünebilirsiniz ama kenarda bekleyen elit oyuncular yerine sokarsanız psikolojik olarak futbolcuyu bitirirsiniz. Her maçı 'acaba son maçım mı?' diye görüyorsunuz. İçinizde yaşıyorsunuz...Yunus tipinde bir oyuncuyu sola bağlı oynatamazsınız, içeriyi kullanması daha iyi oluyor.