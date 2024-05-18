Buruk’un zor kararı

Teknik direktör Okan Buruk, derbide kadrosunda değişiklik yapma kararı aldı. Stoperde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson Sanchez görev alacak. F.Bahçe karşısında Muslera'nın önünde Kaan-Nelsson-Sanchez- Köhn dörtlüsü olacak. Orta sahada Torreira'yı tamamlayacak isim ise henüz netleşmedi. Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu arasında tercih yapılacak. Derbide hücum hattı değişmeyecek. Sağda Ziyech,, 10 numarada Mertens ve ileri uçta İcardi gol arayacak.galibiyeti sonrasındaiki gün izin yapan G.Saray, çarşamba Florya'da toplandı. Perşembegününden itibaren ise tesislerin kapısı dış dünyaya kapatıldı.Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını strese sokmak istemediğiiçin Fenerbahçe'ye özel kamp uygulamayacak.