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Giriş Tarihi: 23.6.2023

Çaba çok sonuç yok

Çaba çok sonuç yok

G.Saray taraftarı, İcardi’den gelecek güzel haberi beklerken Erden Timur, “Sonsuz çabamız var, her yöntemi deniyoruz ama sonuç yok” dedi

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi için 25 ya da 26 Temmuz'da sahaya çıkacak Galatasaray, forvet transferi için yoğun mesai harcıyor. Taraftar ise geçen sezona golleriyle damga vuran İcardi'den gelecek güzel haberi bekliyor. Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sonsuz bir çabamız var. Her yöntemi deniyoruz. Ama bir de Suudi Arabistan realitesi var" diye konuştu.

OYUNCU BİZİ İSTİYOR AMA ZAMAN DARALIYOR
Bir önceki sene de İcardi'yi kiraladıkları görüşmelere yüzde 1 ihtimalle başladıklarını hatırlatan Timur, "Oyuncunun bizi istemesi bizim için avantaj. Bu transferi neticelendirmek için her şeyi yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, zaman daralıyor. Kadromuzu kuvvetlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bonservisi Fransız ekibi PSG'de olan İcardi'yi Al-Tawoon ve Al-Shabab da istiyor.

MCKENNİE'DEN RET
YENI sezon öncesi takımı güçlendirmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber geldi. Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, McKennie'yi Zaniolo transferine karşılık sarı-kırmızılı kulübe vermek istedi. Ancak Amerikalı oyuncuyu ikna edemedi. Geçen sezon Leeds United'ta kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de kalmayı veya Bundesliga'ya dönmeyi tercih ettiğini menajeri aracılığı ile Juventus'a iletti. Geçtiğimiz sezon Lig'de 19 maçta forma şansı bulan merkez orta saha 1 asist yapmıştı

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