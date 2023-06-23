Çaba çok sonuç yok

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi için 25 ya da 26 Temmuz'da sahaya çıkacak Galatasaray, forvet transferi için yoğun mesai harcıyor. Taraftar ise geçen sezona golleriyle damga vuran İcardi'den gelecek güzel haberi bekliyor.konuyla ilgili yaptığı açıklamada,diye konuştu.Bir önceki sene de İcardi'yi kiraladıkları görüşmelere yüzde 1 ihtimalle başladıklarını hatırlatan Timur, "Oyuncunun bizi istemesi bizim için avantaj. Bu transferi neticelendirmek için her şeyi yapacağız.Kadromuzu kuvvetlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bonservisi Fransız ekibi PSG'de olan İcardi'yida istiyor.