Çaba çok sonuç yok

G.Saray taraftarı, İcardi’den gelecek güzel haberi beklerken Erden Timur, “Sonsuz çabamız var, her yöntemi deniyoruz ama sonuç yok” dedi
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi için 25 ya da 26 Temmuz'da sahaya çıkacak Galatasaray, forvet transferi için yoğun mesai harcıyor. Taraftar ise geçen sezona golleriyle damga vuran İcardi'den gelecek güzel haberi bekliyor. Sportif A.ŞBaşkan Vekili Erden Timur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sonsuzbir çabamız var. Her yöntemi deniyoruz.Ama bir de Suudi Arabistanrealitesi var" diye konuştu.
OYUNCU BİZİ İSTİYOR AMA ZAMAN DARALIYOR
Bir önceki sene de İcardi'yi kiraladıkları görüşmelere yüzde 1 ihtimalle başladıklarını hatırlatan Timur, "Oyuncunun bizi istemesi bizim için avantaj. Bu transferi neticelendirmek için her şeyi yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız,zaman daralıyor. Kadromuzu kuvvetlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bonservisi Fransız ekibi PSG'de olan İcardi'yi Al-Tawoonve Al-Shabab da istiyor.
MCKENNİE'DEN RET YENI sezon öncesi takımı güçlendirmekadına çalışmalarına hız kesmedendevam eden Galatasaray'a İtalya'dankötü haber geldi. Corriere delloSport'un haberine göre Juventus,McKennie'yi Zaniolo transferine karşılıksarı-kırmızılı kulübe vermekistedi. Ancak Amerikalı oyuncuyuikna edemedi. Geçen sezon LeedsUnited'ta kiralık olarak forma giyen24 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'dekalmayı veya Bundesliga'ya dönmeyitercih ettiğini menajeri aracılığı ileJuventus'a iletti. Geçtiğimiz sezonLig'de 19 maçta forma şansı bulanmerkez orta saha 1 asist yapmıştı