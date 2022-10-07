Çare Rashica!

Süper Lig'de kalesini 4 maçta rakip forvetlere kapatan Galatasaray, savunmasını oturttu ancak gol atma sorununu henüz çözemedi. Gomis dışındaki isimlerden katkı alamayan sarı-kırmızılı takımda eleştiri okları, kenar oyuncuları Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Yeni transfer Milot Rashica'nın antrenmanlardaki performansından etkilenen teknik heyet ise' görüşünde birleşti.Yunus-Kerem ikilisinden birisinin yerine formayı alması beklenen Kosovalı yıldız, iki kanatta da oynama özelliğine sahip.Transferin son günü Norwich'ten alınan Milot Rashica'nın kiralık sözleşmesine 15 milyon Euro bonservis talep edildiği için satın alma opsiyonu koyulmadı.Bu haftayı bay geçecek olan Galatasaray, 15 Ekim'de oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Adana maçı öncesi gittiği Arjantin'den dönen ve önceki gün Florya'da idmana çıkan İcardi, dün de özel olarak kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.Milli ara ve bay haftasıylabirlikte G.Saray,bir ayda 1 resmi maçaçıkmış bir takım.Sadece bir hazırlıkmaçı oynandığındanOkan Buruk'un elindeancak oyuncularınidmandaki çift kalemaçlardaki performansıvar. Rashica toplam8 dakika süre aldı.Sağ kanatta Yunus'tandaha verimli olup olamayacağınıgörebilmekiçin elbette bu şansıvermelisiniz. Buruk,bu şansı Kayseri deplasmanındamı veriryoksa ardından TürkiyeKupası'nda oynayacağıKastamonuspormaçında mı? Benceikincisi…Dünya Kupası arasınakadar 5 lig haftasıvar. Bunların son ikisindeG.Saray, Beşiktaş'laderbi ve Başakşehir'ledeplasmanda oynayacak.Yani önümüzdeki3 lig maçındabu sol bek denemesiniyapıp önde +1yabancıya yer açabilir.Kazımcan Karataşve Emre Taşdemir varkenBerkan'ın sol bekiçin iyi bir tercih olduğunusanmıyorum. Buoyuncu ikinci yarılardaTorreira, Midtsjöve Oliveira'yı yedekleyebilecekpozisyonda.G.Saray'ın sorunuAvrupa'da olmadığısezonda az maç oynamasıve dolayısıyla birçokoyuncunun maçeksiğinin olması. Neidmandaki çift kale nede hazırlık maçı resmimaçların yerini tutmaz.Türkiye Kupası'na buturdan başlamak özelliklesol bek pozisyonundakialternatiflerigörmek açısındaniyi bir sahne. ÇünküGalatasaray 11'indeYunus ve Kerem'inyerine bir yabancıyayer açabilmek için solbek dışında formasınıkaptıracak kimse yok.