Cehenneme tekrar hoş geldin

İngiliz basını, ManU’nun kulüp tarihinin en kötü gecelerinden birini yaşadığı 1993’ten sonra yine Galatasaray’la ölüm kalım mücadelesi için cehenneme döneceğini yazdı
G.Saray'a konuk olacak Manchester United'ı ne kadar zor bir müsabaka beklediği, İngiliz basınında manşetleri süsledi. The Guardian, Daily Mail, Daily Mirror ve Daily Star gazeteleri, tarihin tekerrür edebileceğini satırlarına taşırken, Kırmızı Şeytanlar'ın 30 yıl sonra yine ölümkalım mücadelesine çıkacağını vurguladı. 1993'te Manchester kafilesi İstanbul'a geldiğinde havalimanında G.Saraylı taraftarların "Cehenneme hoş geldiniz" pankartıyla onları karşıladığı aktarıldı. İngilizlerin, Ali Sami Yen'de 0-0'lık sonuçla turnuva biletini kaçırıp hüsrana uğradığı hatırlatılırken, yine aynı sorunun gerçekleşebileceği belirtildi. Ayrıca o dönem takımda oynayan bir futbolcunun yaptığı şu yorum da sayfalarda yer aldı: "Manchester oyunu kontrol etmek zorunda.Çünkü stattaki atmosferi kontrol edemez."