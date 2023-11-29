Cehenneme tekrar hoş geldin

G.Saray'a konuk olacak Manchester United'ı ne kadar zor bir müsabaka beklediği, İngiliz basınında manşetleri süsledi. The Guardian, Daily Mail, Daily Mirror ve Daily Star gazeteleri, tarihin tekerrür edebileceğini satırlarına taşırken,vurguladı. 1993'te Manchester kafilesi İstanbul'a geldiğinde havalimanında G.Saraylı taraftarlarınpankartıyla onları karşıladığı aktarıldı. İngilizlerin, Ali Sami Yen'de 0-0'lık sonuçla turnuva biletini kaçırıp hüsrana uğradığı hatırlatılırken, yine aynı sorunun gerçekleşebileceği belirtildi. Ayrıca o dönem takımda oynayan bir futbolcunun yaptığı şu yorum da sayfalarda yer aldı: