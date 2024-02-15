Çekya’ya pragmayalım!

Süper Lig'de zirve koltuğuna oturan Galatasaray, bugün Avrupa sahnesine çıkıyor.Takımını hazırlayan teknik direktör Okan Buruk, ligde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden kadroda değişiklik yapmayı düşünmüyor. Sol açıkta Kerem Aktürkoğlu'nu kullanacak olan tecrübeli çalıştırıcı, Zaha'yı ise kulübede başlatacak.GALATASARAY, Sparta Prag'ı elemesi halinde 1.2 milyon Euro bonusu kasasına koyacak. Karşılaşmanın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Sarıkırmızılı takım, bugün 50 bin taraftarının desteğiyle sahaya ayak basacak. Tribünleri bayram yerine çevirmeyi hedefleyen Galatasaraylı futbolseverler, mücadeleyi heyecanla bekliyor.